Глава Росстата: без повышения пенсионного возраста «не проживем»

Глава Росстата Александр Суринов заявил, что пенсионный возраст в России необходимо повышать.

«Я давно считаю, что пенсионный возраст в России нужно повышать... Мы просто не проживем, это мое мнение как гражданина, а не как государственного чиновника», — цитирует его слова «РИА Новости».

По его словам, он пришел к этому выводу 10 лет назад. Суринов пояснил, что, согласно демографическому прогнозу, доля работающего населения в России будет снижаться.

Напомним, что в июне министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил о необходимости начать повышение пенсионного возраста после 2018 года. По его мнению, этот процесс должен осуществляться поэтапно.

«Я считаю, что повышение пенсионного возраста — это естественное решение», — заявил Улюкаев, который в этом году отметил свое 60-летие.

«Мой вариант — до 63 всем. Полгода за год. Мужчины пройдут эту дистанцию за шесть лет, а женщины за 16. Но это мое предложение», — сказал российский министр.

Ранее вице-премьер российского правительства Ольга Голодец заявила, что пенсионный возраст в России до 2018 года повышать не собираются.

В декабре прошлого года на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что в России еще не настало время для повышения пенсионного возраста.

Напомним, в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

