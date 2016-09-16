Шотландия, на выход!

Второй референдум в Шотландии по вопросу независимости будет возможен после Brexit. В МИД Соединенного Королевства «Известиям» дали понять, что Лондон прислушается к волеизъявлению шотландского народа в случае, если они захотят провести повторный референдум по выходу региона из состава Великобритании.



— В 2014 году во время проведения законного, справедливого и имеющего решающее значение референдума народ Шотландии принял твердое решение остаться в составе Великобритании. Принятое на референдуме решение следует уважать. Именно таким подходом мы будем руководствоваться, выходя из состава ЕС: вместе, как единое Соединенное Королевство. Мы будем тесно сотрудничать с правительством Шотландии, и, выходя из ЕС, мы достигнем наиболее выгодного соглашения для всех частей Соединенного Королевства. Мы предоставим правительству Шотландии все возможности для того, чтобы высказать мнение в то время, пока мы формируем стратегию по ведению переговоров, и мы учтем все высказанные предложения, — пояснил «Известиям» представитель Форин-офиса.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен готовит почву для проведения нового плебисцита о независимости уже сейчас.



Не будучи ярым сторонником независимости Шотландии, Стерджен еще до результатов голосования по Brexit заверила, что в случае выхода Великобритании из ЕС Эдинбургу придется рассмотреть вопрос об отделении. В своем последнем заявлении она отметила: шотландцы должны быть готовы принять решение о независимости, чтобы избежать «потерянного десятилетия», с которым Лондон неизбежно столкнется из-за разрыва с Брюсселем.

Экс-премьер Дэвид Кэмерон, давший добро на плебисцит в Шотландии в 2014 году, а затем позволивший подданным королевства решить судьбу своего будущего в Европе, оставил в наследство британской демократии довольно опасную традицию. Теперь любая инициатива референдума на туманном Альбионе, подкрепленная весомыми аргументами, должна быть рассмотрена. Иначе возникнет вопрос, почему вчера волеизъявление народа было возможным, а сегодня уже нет. Вряд ли британская демократия допустит какие-либо подозрения в свой адрес.

Выход из сложившейся ситуации у Лондона пока один. Правительство будет стараться всеми силами удержать Эдинбург от запуска второго референдума, но пока действия центральных властей вызывают лишь раздражение в Шотландии. Стерджен заявила, что начинает весьма нервничать из-за того, что Лондон до сих пор не разработал план выхода из ЕС и не сделал первые шаги в этом направлении, не говоря уже о том, что тянет с ответом о роли Шотландии в переговорах с Брюсселем.

Таким образом, избежать «потерянного десятилетия» региону вряд ли удастся. Уже много раз отмечалось, что процедура Brexit может занять до пяти лет, а коль скоро в Лондоне решили, что если выходить, то всем вместе, с потенциальной «спасительной» независимостью придется повременить. Кроме того, если шотландцы на плебисците скажут независимости «да», то на внутрибританский развод и открытие окна в Европу тоже уйдет немало времени.

Одновременно с этим в Великобритании многие сомневаются, что Шотландская национальная партия (ШНП) во главе со Стерджен всерьез намерена покинуть королевство. По мнению члена Британской национальной партии Саймона Дерби, руководство в Эдинбурге лишь пытается использовать сложившуюся ситуацию для получения дополнительных политических очков.



— Мы не очень воодушевлены тем, что Шотландия может провести в ближайшие годы новый референдум, — признался Дерби. — Возможно, идея референдума проходит красной нитью в политике ШНП и используется для завоевания поддержки в борьбе с конкурентами в регионе.

Пока сторонники независимости уступают 1–2% тем, кто выступает за единую Великобританию. Однако и желающих остаться в ЕС британцев, по опросам, до самого голосования было чуть больше, чем поддерживающих Brexit. Поэтому шотландские лидеры рискуют наступить на грабли Кэмерона, когда угроза «выхода» откуда бы то ни было станет политической реальностью.