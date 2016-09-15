Песков: программа визита Путина в Хиросиму и Нагасаки согласовывается

Информацию о том, что президент России Владимир Путин приглашен в Хиросиму и Нагасаки, прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, программа визита Путина в Хиросиму и Нагасаки согласовывается по дипломатическим каналам.

«Программа визита будет согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал Песков.



Просьба администраций городов Хиросимы и Нагасаки была передана Владимиру Путину через посла России в Токио. Владимир Путин может посетить два японских города в ходе официального визита в Японию, намеченного на декабрь этого года.

В 1945 году ВВС США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тыс. человек, в Нагасаки — 74 тыс.

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