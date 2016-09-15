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Президент Федерации тяжелой атлетики РФ Сырцов ушел в отставку

Исполняющим обязанности главы федерации стал Максим Агапитов

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов ушел в отставку.

Как сообщает агентство ТАСС, исполняющим обязанности главы ФТАР назначен Максим Агапитов. 

«Надо кому-то отвечать за то, что произошло, и я это сделал», — цитирует «Спорт-Экспресс» комментарий Сырцова. 

В свою очередь, вице-президент и член исполкома организации Максим Абдулмеджидов сообщил, что отставка была принята и утверждена исполкомом.

22 июня исполком Международной федерации тяжелой атлетики принял решение о годовой дисквалификации стран, в пробах трех или более спортсменов которых были найдены запрещенные вещества. Так, сборная России по тяжелой атлетике в полном составе была отстранена от участия в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Президент Федерации тяжелой атлетики РФ Сырцов ушел в отставку

Исполняющим обязанности главы федерации стал Максим Агапитов

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Сергей Лисин

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