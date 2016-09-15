Президент Федерации тяжелой атлетики РФ Сырцов ушел в отставку

Исполняющим обязанности главы федерации стал Максим Агапитов
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов ушел в отставку.
Как сообщает агентство ТАСС, исполняющим обязанности главы ФТАР назначен Максим Агапитов.
«Надо кому-то отвечать за то, что произошло, и я это сделал», — цитирует «Спорт-Экспресс» комментарий Сырцова.
В свою очередь, вице-президент и член исполкома организации Максим Абдулмеджидов сообщил, что отставка была принята и утверждена исполкомом.
22 июня исполком Международной федерации тяжелой атлетики принял решение о годовой дисквалификации стран, в пробах трех или более спортсменов которых были найдены запрещенные вещества. Так, сборная России по тяжелой атлетике в полном составе была отстранена от участия в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
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