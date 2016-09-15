Суд в ЕС отменил санкции против экс-главы Украины Януковича и его сына

При этом трибунал подтвердил заморозку активов в отношении них на период с 6 марта 2015 года по 6 марта 2016 года
Трибунал суда Евросоюза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, его старшего сына Александра, а также экс-главы администрации президента Андрея Клюева с марта 2014 года по март 2015 года. Об этом свидетельствует решение суда.
«Решением от сегодняшнего дня трибунал суда частично поддержал позицию троих украинцев и отменил заморозку активов в их отношении на период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года», — говорится в тексте документа, который приводит агентство «РИА Новости».
В материале сообщается, что при этом трибунал подтвердил заморозку активов в отношении них на период с 6 марта 2015 года по 6 марта 2016 года.
Уточняется, что суд суммировал решения по трем искам. Оно было вынесено трибуналом суда ЕС, который является судом первой инстанции и подлежит обжалованию в течение двух месяцев. Сам суд, в свою очередь, может в случае апелляции принять решение самостоятельно или вернуть дело на повторное рассмотрение трибуналом.
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