Саммит в Братиславе положит начало новой политике Евросоюза

В Братиславе 16 сентября соберутся главы 27 стран Евросоюза для того, чтобы обсудить назревшие проблемы. Это будет первая встреча без участия Великобритании, и именно тема пост-Brexit станет системообразующей в формировании новой политики ЕС. По информации «Известий», по итогам саммита стороны планируют принять так называемую Братиславскую декларацию, в которой будут изложены основы проекта «Евросоюз 2.0».

— Через несколько месяцев нас ждет 60-летие ЕС, и к этому времени страны должны договориться о том, что будет представлять новый проект Евросоюза с учетом последних изменений. Фактически встреча 27 стран должна вновь объединить членов Евросоюза. Многие надеются, что саммит откроет новую главу в нашей истории, — рассказал «Известиям» источник в Европейской народной партии.

По заявлению председателя Европейского совета Дональда Туска, главными темами саммита станут обеспечение внешних границ ЕС, борьба с угрозой терроризма в Европе и в других странах, а также контроль над глобализацией для обеспечения экономической и социальной безопасности граждан Евросоюза. В своем официальном письме-обращении к коллегам он выразил надежду, что сторонам удастся вновь найти общие интересы.

«Мы встречаемся в Братиславе в особенно исторический момент. 27 лидеров Европы обсудят будущее нашего союза, после первого в истории ЕС решения страны выйти из него. Граждане совершенно оправданно ожидают, что лидеры стран будут бороться за обеспечение их безопасности. И если мы продолжим уходить от ответственности, они начнут искать альтернативы. История учит нас, что подобные настроения могут привести к добровольному отказу от свободы и других основополагающих ценностей ЕС. Поэтому крайне важно восстановить равновесие между потребностью в свободе и требуемой гражданами безопасности, а также между необходимостью открытости и защиты. Безусловно, эффективный контроль внешних границ стоит на первом месте и имеет как практическое, так и символическое значение», — подчеркнул Туск.

Таким образом он обозначил, что Брюссель сделает всё возможное, чтобы не допустить выхода еще одной страны из ЕС. Опасения Туска об определенных настроениях в Европе, в частности — заявления ряда политиков из Франции, Нидерландов и Германии о необходимости провести референдум по выходу из ЕС, небеспочвенны. Недавний опрос Барометра ЕС (регулярно проводится Еврокомиссией) показывает, что европейские граждане обеспокоены текущей политической и социальной ситуацией. Так, главными вызовами они назвали миграцию (48%) и терроризм (39%), далее идут экономическая нестабильность (19%), финансовое состояние государств — членов Евросоюза (16%) и безработица (15%).

Данные свидетельствуют о том, что, помимо политического, ЕС столкнулся с социальным и экономическим кризисами. Примечательно, что накануне саммита председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС переживает «экзистенциальный кризис».

— В том, что Европе необходимо сменить курс, даже нет сомнения. Вопрос заключается в том, какой путь она выберет. Очевидно, что необходимо восстановить социальный баланс ЕС посредством снижения уровня бюрократии, усиления веса национальных парламентов и возвращения баланса политических сил, то есть чтобы внутри объединения все чувствовали себя равными. Конечно, требуется реформирование системы, снижение уровня безработицы и улучшение экономической ситуации без того, чтобы средиземноморские страны при этом стояли «на коленях». Политику business as usual нужно изменить, — сказал «Известиям» член комитета Европарламента по конституционным делам (консультирующий комитет на переговорах по Brexit) Фабио Массимо Кастальдо.

Интересно, что по причине негласного политического неравенства внутри объединения некоторые страны начали проводить согласованную друг с другом политику. Например, накануне общеевропейского саммита прошла встреча стран Южной Европы. По приглашению греческого премьера Алексиса Ципраса на нее съехались лидеры Франции, Италии, Испании, Кипра и Мальты. Совместно они выработали общую стратегию, с которой и выступят в Братиславе. А австрийский кандидат в президенты Норберт Хофер заявил о желании присоединиться к Вышеградской группе — объединению четырех центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. И если средиземноморские страны ЕС испытывают серьезные проблемы с экономикой, то фокус центральноевропейских государств направлен на недопущение еще большего притока мигрантов. Так, уже более года Вышеградская четверка ведет жесткую линию по миграционной политике.

Подобные действия связаны с тем, что региональные интересы последнего года стали превалировать над общеевропейскими. Для того чтобы вновь переключить внимание на интересы всех 27 стран, Брюссель предлагает перезапустить программу по обороне.

— Во времена глубокой неопределенности не только для безопасности Европы, но и в более широком смысле для будущего европейской интеграции необходимо разработать общую политику европейской безопасности и обороны. Реализация такого плана требует сочетания краткосрочных практических шагов и политической поддержки всех стран объединения для формирования долгосрочных перспектив, — сказал «Известиям» политический аналитик Центра европейской политики Андреа Фронтини.