Власти РФ дополнительно выделяют миллиард рублей на закупку «скорых»

Минпромторг дополнительно получит миллиард рублей на закупку в 2016 году автомобилей скорой медицинской помощи класса В (скорая медицинская помощь) и класса С (реанимобиль). Автомобили предназначены для организаций, определенных Минздравом России в субъектах Федерации, в соответствии с потребностями регионов.

«На эти дополнительные средства в 34 субъекта Федерации поступит еще 473 машины», — говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте правительства России.

В августе Минпромторгу России направили 3 млрд рублей на закупку в 2016 году автомобилей «скорой». На эти средства осуществляется приобретение и доставка 1317 машин «скорой» в субъекты. 40 автомобилей получат учреждения Федерального медико-биологического агентства России.