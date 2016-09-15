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Власти РФ дополнительно выделяют миллиард рублей на закупку «скорых»

Минпромторгу России дополнительно направляется 1 млрд рублей на закупку в 2016 году автомобилей скорой медицинской помощи

Минпромторг дополнительно получит миллиард рублей на закупку в 2016 году автомобилей скорой медицинской помощи класса В (скорая медицинская помощь) и класса С (реанимобиль). Автомобили предназначены для организаций, определенных Минздравом России в субъектах Федерации, в соответствии с потребностями регионов.

«На эти дополнительные средства в 34 субъекта Федерации поступит еще 473 машины», — говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте правительства России.

В августе Минпромторгу России направили 3 млрд рублей на закупку в 2016 году автомобилей «скорой». На эти средства осуществляется приобретение и доставка 1317 машин «скорой» в субъекты. 40 автомобилей получат учреждения Федерального медико-биологического агентства России.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Власти РФ дополнительно выделяют миллиард рублей на закупку «скорых»

Минпромторгу России дополнительно направляется 1 млрд рублей на закупку в 2016 году автомобилей скорой медицинской помощи

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