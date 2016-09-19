Карпин: «Нынешний «Спартак» сильнее моего»

Экс-тренер московского «Спартака» 47-летний Валерий Карпин дал большое интервью корреспондентам «Известий» Азамату Бостанову и Кириллу Планкину.

ПРО «СПАРТАК»

— Что нового Каррера привнес в игру «Спартака»?

— Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол играет «Спартак», лично я пока еще не понимаю. То так, то этак, то как получится. Четкой картины пока не складывается.

— Получается, что результат красно-белых — это больше стечение обстоятельств, чем поставленная игра?

— Вы видите поставленную игру? Лично я пока ее не вижу. В какой футбол играют красно-белые — закрытый, открытый, атакующий? Сложно это выявить.

— Команда стала больше атаковать.

— Не согласен. Атакуют так же, как и раньше. Как, допустим, и при Аленичеве.

— «Спартак» выезжает только на эмоциях?

— Не только. Конечно, нельзя умалять достоинств отдельных игроков. Есть футболисты добротного уровня — Бокетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Зобнин. Но многие из них были в команде и раньше. Результаты «Спартака» сейчас — это уровень игроков плюс эмоции. Мне понятно, во что играет «Зенит», во что играет «Ростов». А во что играет команда Карреры, мне не очень понятно, во всяком случае пока.

— Что не получилось у Аленичева?

— Без понятия.

— Чего «Спартаку» при нем не хватало?

— Видимо, не хватало всего понемногу.

— Когда Дмитрий Анатольевич возглавил команду, то заявил, что будет консультироваться с бывшими наставниками команды и ее ветеранами. В частности, упомянул вас. К вам он обращался за советом?

— Нет, такого не было. С Аленичевым ни разу не общался.

— Кто из молодых футболистов красно-белых проявляет себя лучше всего?

— Те, кто выходит на поле. Тренер сам себе не враг — он будет выпускать сильнейших. Кутепов, Мелкаде, Зуев вполне могут себя проявить. Но давайте смотреть на состав команды — кто играет на позиции Зуева? Попов, Промес. Если бы Зуев был сильнее, он бы играл в основе — всё логично.

— Из «Спартака» часто уходят воспитанники клуба. Летом команду покинули еще два игрока — Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Как к этому относитесь?

— Это нормально. Посмотрите, сколько воспитанников играет в лидирующих мировых клубах? В том же «Реале» сейчас только Мората, и то — сначала продали, потом выкупили. «Атлетико» Бильбао славится тем, что в их составе играют только баски, но если копнуть глубже, то там половина состава к баскам никакого отношения не имеет — нашли где-то бабушек и прадедушек из Басконии… Философия красивая, но притянута за уши.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Трансферная политика «Спартака» весьма специфична. Кого из приглашенных в клуб футболистов вы бы могли назвать удачным приобретением?

— Многих. Алекс, Веллитон, Эменике, Бокетти, Глушаков, Комбаров... Кариока, например, — очень удачный трансфер. Если говорить о нынешнем времени, то это Фернандо, Промес, Зобнин... Возможно, кого-то не упомянул, но удачных приобретений действительно было много.

— Многих из них сейчас нет в «Спартаке». Почему?

— Алекс уехал по семейным причинам. Веллитон — в силу того, что снизил к себе требования. За Эменике достойно заплатили. Да и он сам хотел большие деньги. Хотел вернуться в Турцию. Это абсолютно нормальное явление в футболе.

— Кариока — лучшее приобретение «Спартака» за последние несколько лет?

— Он здорово отработал свой контракт, здорово отыграл, принес команде два вторых места, два участия в Лиге чемпионов. Чего мы еще хотим от 19-летнего мальчика?

— Намучились с ним?

— Не только с ним, но и со многими мучился. Это работа тренера.

— Кто за время вашей тренерской карьеры был самым тяжелым в моральном плане футболистом?

— Макгиди. Не хочу употреблять грубые выражения. Говоря помягче — неуравновешенный человек. Это один из самых талантливых футболистов, с которым я работал, но один из самых тяжелых людей в человеческом, моральном плане. Посмотрите, где он сейчас? С его данными он играет в Чемпионшипе и совсем не феерит. Когда Макгиди играл в «Спартаке», все говорили, что ему не дают раскрыться — тренеры, обстановка, Россия, соседи... На самом деле он очень трудный человек. С ним пришлось тяжелее всего.

— Самый одаренный игрок, который так и не раскрылся?

— Тот же Макгиди и Квинси Овусу-Абейе.

— Кто показал свой потенциал лучше всех?

— Алекс. Но, к сожалению, лишь на год. Здорово проявил себя Веллитон.

— Есть футболисты, которых «Спартак» не смог приобрести, а они впоследствии стали настоящими звездами?

— Один из таких — Аксель Витсель. Мы вели с ним переговоры, еще когда он играл в Бельгии. Ему было на тот момент лет 19. В Россию он тогда ехать не хотел. Также пытались приобрести много бразильцев из тех, которые в итоге уехали в донецкий «Шахтер» и раскрылись там. Почему «Шахтер»? Денег больше давали. Всё очень просто.

— С кем-то из игроков, с которыми работали, поддерживаете дружеские отношения?

— Вот прямо дружеских отношений с игроками нет. Но бывает можем с кем-то перекинуться SMS. Кариоку с попаданием в сборную не поздравлял.

— Почему российские футболисты не едут играть в топ-чемпионаты?

— Почему в Европе не покупают российские автомобили? Если бы они стоили по €500, то, вероятно, покупали бы. То же самое происходит в футболе. Есть игроки одного уровня, но стоят они довольно больших денег. Поэтому они оказываются не востребованы в Европе. Да и сами футболисты, как правило, в Европу не особо рвутся. Потому что в России они зарабатывают в разы больше. Из-за чего это происходит? Из-за лимита. К вопросу о его вреде...

— Кокорин мог перейти в «Арсенал»?

— Перейти мог бы, конечно, но с прицелом на будущее.

— Могли предположить, что Джанаев сможет реанимировать свою карьеру?

— У него есть все данные для того, чтобы быть хорошим вратарем. Он работал, доказывал и сейчас вышел на тот уровень, который приносит пользу «Ростову». Меня это не удивляет, так как я знаю, на что способен Сослан.

— Нынешний «Спартак» сильнее того, что был в 2009 году?

— Конечно. На голову сильнее.

— Может ли «Спартак» в этом году стать чемпионом? Это реальнее, чем годом ранее?

— Может. Сейчас это реальнее. Красно-белые — единственная команда в РФПЛ, которая стала сильнее по сравнению с прошлым годом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

ПРО РФПЛ



— Лимит на легионеров — зло?

— Это главное зло российского футбола. Для любого нормального человека это понятно уже давно. Я устал об этом говорить, да и что толку, если люди, которые за это отвечают, не хотят ничего слышать.

— Впереди выборы президента РФС. Кто из кандидатов вам ближе?

— Мне ближе тот, кто будет заниматься российским футболом 24 часа в сутки. Новым руководителем РФС должен стать человек, который прожил жизнь футболиста, тренера, руководителя и прекрасно знает всё изнутри.

— Сами не хотели бы поучаствовать в выборах президента РФС?

— Пока точно нет. Лет через 10–15 может быть.

— В России есть договорные матчи?

— Сейчас, за последние 3–4 года, если они и есть, то их стало очень мало, и выявить их практически нереально. До этого да — были. Сказать, что я знаю, кто кому и за сколько, — нет. Но дыма без огня не бывает.

— Во время вашей карьеры игрока вам предлагали сдать игру?

— Да, предлагали. Пару раз было такое. «Спартаку», когда он становился уже чемпионом, предлагали. В 1992–1993 годах примерно, но мы отказывались.

— Шейдаев и Махмудов сменили гражданство и теперь выступают за сборную Азербайджана. Велика ли потеря для российского футбола?

— Это их выбор. Сегодня ребята по уровню не проходят в состав сборной России, поэтому они отправились в ту национальную команду, которой соответствуют по своим профессиональным качествам, и уже сейчас могут играть в основе. Нельзя сказать, что для России это величайшая потеря. На сегодня можно точно сказать, что наша национальная команда не стала бы на голову сильнее с Махмудовым и Шейдаевым.

— А с Нойшетндером и Гильерме национальная команда стала на голову сильнее?

— Я не вижу, в чем проблема. Ну натурализовали. Пускай будет у тренера сборной вместо 60 футболистов, доступных к заявке, все 80. Пусть это будет Ари, Фернандес, да кто угодно — у тренера сборной будет выбор. Разве это плохо?! Выдаст наше государство еще 5–10 паспортов — от него же не убудет.

— Как вам кандидатура Черчесова в сборной России?

— Время покажет. Я был за российского специалиста, а не за иностранца.

— Видите себя тренером европейского клуба?

— Не скажу, что у меня есть такая цель, но если будет возможность — да. Был бы выбор страны — поехал бы в Испанию.

— ЦСКА бы возглавили?

— Нет.

— Сейчас есть какие-то предложения?

— Сейчас нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

ПРО ЛИЧНОЕ

— За какими иностранными лигами следите больше всего?

— Конечно, за испанской Примерой, так как провел там довольно много времени. В последнее время начал также более пристально следить за английской премьер-лигой. Даже не за всей лигой, а за отдельными командами — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Мне интересно противостояние этих команд на тренерском уровне — Хосеп Гвардиола, Жозе Моуриньо и Антонио Конте.

— Есть европейские клубы, за которые вы болеете?

— «Сельта» и «Реал Сосьедад».

— Когда вы вернулись из Испании в Россию, что вас больше всего удивило?

— Цены.

— Работа на «Матч ТВ» — ваш дебют на телевидении?

— Нет, еще в Испании я работал экспертом на телевидении. Сейчас работаю в России. Хочу привнести в работу канала свои знания и умения, которые я получил в Европе.

— Хотели бы попробовать себя в роли комментатора?

— В Испании я комментировал. Тут — не знаю. Предложат — подумаю.

— У «Зенита» есть свой комментатор — Геннадий Орлов. Вы бы могли стать своим комментатором «Спартака»?

— Однозначно нет. Я вообще к этой ситуации негативно отношусь. Что значит свой комментатор? Комментатор должен комментировать. У него не должно быть никаких пристрастий к клубу, он должен передавать то, что происходит на поле. Беспристрастно и объективно.



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