Снижением ключевой ставки ЦБ сделает подарок заемщикам к Новому году

Заемщикам не стоит ждать моментального удешевления кредитов, если Центробанк на сегодняшнем заседании совета директоров снизит ключевую ставку. Как показало исследование НРА (Национального рейтингового агентства), проведенное специально для «Известий», в первый месяц на кредитах для населения возможное решение ЦБ не отразится вовсе. Полноценный эффект последует примерно к Новому году. А в том, что ЦБ сегодня снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 10%, не сомневается большинство опрошенных «Известиями» экспертов.



Время для снижения ключевой ставки пришло, уверены эксперты, с которыми поговорили «Известия». В последний раз аналогичные действия ЦБ предпринял в середине июня, опустив уровень ставки до 10,5%. На очереди следующий шаг — 0,5 п.п., до 10%, не сомневаются аналитики. При этом аргументация у всех примерно одинаковая. На первом месте — умеренная инфляция и снижение инфляционных ожиданий.

— Уровень инфляции в России планомерно уменьшается в течение последних месяцев. За лето показатель снизился на 0,6 п.п. — с 7,5% в июне до 6,9% в августе. Инфляционные ожидания населения также меняются. Судя по опубликованным данным ЦБ в августе 2016 года, доля опрошенных людей, которые ожидают замедления инфляции в следующем году, выросла на 2 п.п., до 18%, — комментирует руководитель дирекции по управлению агрегированным риском Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Дмитрий Завьялов.

Именно инфляционные риски остановили ЦБ от снижения ставки на прошлом заседании совета директоров. Но не инфляцией единой, уверены аналитики, будет руководствоваться регулятор. Аналитики Sberbank CIB отмечают: помимо инфляционного фактора, существует и фактор данных экономической активности, которые в целом остаются довольно слабыми. И не в последнюю роль негативное влияние на них оказывал рост процентных ставок.

Также в качестве аргумента аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов указывает на решение правительства об отмене второй индексации пенсий в этом году, что способствует снижению инфляционных рисков.

Однако не все придерживаются мнения о том, что ЦБ снизит ставку. Например, главный экономист ИК «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов полагает, что хотя все аргументы за снижение ставки есть, но есть и аргументы против, причем не менее весомые. Например, он акцентирует внимание на том, что инфляция стала меньше во многом под действием сезонного фактора, а на сезонность регулятор обычно не реагирует. Кроме того, эксперт полагает, что Центробанк будет учитывать также риск расходования Резервного фонда. Это чревато накачкой банковского сектора ликвидностью, что оказывает дополнительное давление на инфляцию. Другие эксперты отмечают в качестве фактора риска неопределенность бюджетной политики и планов приватизации, хотя и не сомневаются, что снижение ключевой ставки сегодня произойдет.

Однако сама по себе ключевая ставка не является показательным индикатором для населения. Для людей важнее, когда они смогут получить от этого выгоду в виде удешевления кредитов. Увы, но снижение ставки не будет иметь моментального эффекта для потребителей финансовых услуг. Более того, шаг снижения ставок по кредитам необязательно равен снижению ключевой ставки. К таким выводам пришло НРА, проанализировав динамику ставок крупнейших 20 банков по размеру чистых активов (аккумулируют около 80% активов всего банковского сектора). Эксперты агентства использовали данные с мая 2016 года (этот момент аналитики приняли за точку отсчета, которая предшествовала первому за 11 месяцев снижению ставки в середине июня) до сентября этого года, то есть за четыре месяца.

Как отмечается в исследовании НРА, первое снижение, но практически незаметное, произошло в июне, уже когда стало известно о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов. «По ипотеке оно составило в среднем не более 0,03%, до 12,98%, а по потребительским кредитам среднее значение даже немного возросло на 0,04%, до 22,33%», — указывает НРА.

Основное же снижение ставок по кредитам физическим лицам произошло в июле: по ипотеке они снизились на 0,14% (до 12,84%), а по потребительским кредитам на 0,48% (до 21,85%). К первому сентября проявился полноценный эффект от решения ЦБ, принятого в июне. «Снижение усилилось и фактически в среднем по рынку составило в сегменте ипотеки 0,45%, а в сегменте потребительских кредитов 1,86%», — говорится в исследовании НРА.

Аналитики агентства пришли к двум основным выводам, оценивая эффект от снижения ставки на рынок. Во-первых, снижение происходит не сразу: в следующем месяце за снижением ключевой ставки средняя ставка по ипотеке практически не изменилась, а средняя по потребительским кредитам даже немного возросла. Начиная со второго месяца влияние снижения ключевой ставки более очевидно (хотя есть и влияние других факторов).

— Снижение ключевой ставки Банком России является для коммерческих банков стратегическим ориентиром по последующему пересмотру ставок — как по депозитам, так и по своим кредитам. Постепенное снижение ставок в большей степени происходит из-за того, что банки выстраивают свою процентную политику и управление процентным риском исходя из сложившейся стоимости ресурсной базы и потребности клиентов в кредитовании, — поясняет директор департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.



Также в НРА указали, что скорость реагирования не зависит от величины банка. Все ведут себя примерно одинаково осторожно в вопросе изменения ставок.

Во-вторых, за период, прошедший с понижения ключевой ставки на 0,5 п.п., средняя по крупнейшим банкам ставка по однолетним потребительским кредитам снизилась примерно на 1 п.п. (0,93%), а ставка по ипотеке на новостройки — на 0,5 п.п. (0,51%).



— Потенциальные заемщики банков должны учитывать, что наиболее выгодные предложения от банков по кредитам не следует ждать сразу после снижения ключевой ставки. Некоторые банки по наиболее продаваемым продуктам (и наименее рискованным) могут пересмотреть ставки более оперативно, но шаг снижения необязательно равен снижению ключевой ставки, — предупреждает Карина Артемьева.



Получается, что если ЦБ сегодня понизит ключевую ставку до 10%, то полноценно на ставках для клиентов это отразится к Новому году.

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