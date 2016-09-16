Перемирие в Сирии зашло в гуманитарный тупик

Задержки с доставкой из Турции гуманитарной помощи населению Сирии, и прежде всего Алеппо, связаны с отсутствием согласия на это властей в Дамаске и оппозиции. Об этом «Известиям» заявил представитель отделения по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ийяд Наср.

— Чтобы началась ее доставка, ООН должна получить гарантии от всех противоборствующих сторон, что проход гуманитарных колонн будет безопасным. На данный момент, несмотря на объявленное перемирие, соглашение о котором было достигнуто представителями России и США, мы не получили необходимых гарантий ни от оппозиции, ни от сирийского правительства. Сейчас сотрудники из команды спецпредставителя Генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры проводят консультации с Дамаском. В этой связи колонны с гуманитарной помощью ожидают на сирийско-турецкой границе, — отметил Ийяд Наср.

По словам представителя ООН, во всемирной организации ждут согласия сирийского правительства на проход грузовиков по дороге Кастилло, расположенной на севере Алеппо и контролируемой армией. Ийяд Наср также рассказал, что силы оппозиции, находящиеся в приграничных с Турцией районах, выразили согласие на проход конвоев до дороги Кастилло, которая является единственной артерией, связывающей осажденные районы Алеппо с турецкой территорией.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 14 сентября призвал Россию и США добиться от сторон конфликта в Сирии сотрудничества в доставке гуманитарной помощи населению.

— Очень важно, чтобы были договоренности в плане безопасности, которые позволят пересекать линии фронта. Я призвал правительство России повлиять на сирийские власти, а американскую сторону — добиться, чтобы вооруженные группы полностью сотрудничали (в оказании помощи), — сказал Генсек, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации.

Между тем, как сообщает сирийское информагентство САНА, министерство иностранных дел Сирии заявило, что не позволит доставлять гуманитарную помощь в Алеппо, особенно из Турции, без координации с правительством в Дамаске и ООН.

«Комментируя сообщения о том, что Турция намерена отправить в Алеппо товары, якобы являющиеся гуманитарной помощью, правительство Сирийской Арабской Республики заявляет, что такие товары, особенно со стороны Турции, не будут допущены на сирийскую территорию без координации с сирийским правительством и ООН», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как рассказал «Известиям» представитель сирийского отделения Красного Полумесяца (аналог Красного Креста в исламских странах) Ваиль аль-Малас, такая позиция руководства в Дамаске связана с тем, что зачастую под видом гуманитарной помощи из Турции и некоторых других стран боевикам поставляют оружие и боеприпасы.

— В Сирии уже не раз сталкивались со случаями, когда террористам в якобы гуманитарных конвоях направляют военную помощь. Именно этим объясняется позиция властей, которые, надо заметить, не отвергают поставки, а лишь настаивают, чтобы те шли в координации с официальным Дамаском и с ООН, — сказал собеседник «Известий».

Что касается проблем с доставкой гуманитарной помощи как в Алеппо, так и в другие населенные пункты Сирии, то, по словам Ваиля аль-Маласа, ответственность за тяжелое положение гражданского населения целиком и полностью лежит на боевиках.

— Проблема в том, что под флагом той или иной террористической организации действуют десятки вооруженных бандформирований. Количество членов одной группировки может достигать всего 10–15 человек. То есть, чтобы безопасно доставить гуманитарную помощь, надо договариваться с каждым полевым командиром по отдельности, что не представляется возможным сделать, — говорит Ваиль аль-Малас.

По словам собеседника «Известий», есть и еще одна проблема. Террористы рассматривают гуманитарную помощь как потенциальную военную добычу. И даже когда удается договориться о доставке еды, воды и предметов первой необходимости, боевики пользуются всем этим сами, а гражданским лицам доставленную помощь продают по огромным ценам.