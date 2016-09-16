«Оздоровление корней»

На протяжении года каждый раз, когда подходит время очередного заседания ЦБ по ставке, большинство комментаторов и наблюдателей явно склоняется к тому, что снижать ставку не просто надо, а пришла пора резать ее радикально. Благо инфляция в этом году обещает быть рекордно низкой. И действительно, казалось бы, разрыв между ключевой ставкой ЦБ и уровнем инфляции значительный — при ставке на уровне 10,5% инфляция к концу года может опуститься ниже 6%.

В этих условиях вопрос заключается не в том, следует ли снижать ставку (сам ЦБ неоднократно в этом году указывал на вероятное снижение ставки в своих заявлениях), а в том, какими темпами и насколько осторожно ЦБ должен следовать этим курсом.

Для ответа на этот вопрос важно понимать, что для ЦБ любой страны денежно-кредитная политика — балансирование целого ряда приоритетов и рисков, среди которых ключевые факторы — инфляция и экономический рост. Для зарубежных центральных банков такого рода лавирование между Сциллой и Харибдой инфляционных и рецессионных рисков основывается на долгих годах достижения заявленных ориентиров. А также на укреплении доверия к проводимой политике.

Любой, даже, казалось бы, незначительный разлад и отклонение на несколько процентных пунктов по инфляции чреваты уходом экономики в дефляционную ловушку или, наоборот, в инфляционную спираль. В российских условиях высокой волатильности обменного курса, высокой инфляции предыдущих лет, зависимости от цен на нефть, а также открытого капитального счета — отсутствия валютных ограничений — осторожность в проведении денежно-кредитной политики тем более обоснованна.

Каковы же аргументы в пользу более плавного снижения ключевой ставки? Прежде всего то, что по-прежнему сохраняются значительные риски со стороны мировой экономики и глобальных финансовых рынков.

Мировой экономический кризис никуда не ушел: темпы роста остаются крайне низкими по сравнению с предыдущими десятилетиями, остается возможность снижения цен на нефть, сохраняются значительные риски практически во всех основных центрах мировой экономики. Самым важным глобальным риском на данный момент является возможность повышения ставки со стороны ФРС США, однако помимо этого остается опасность замедления экономического роста в Китае и долговых проблем в Европе.

С учетом таких глобальных рисков нельзя полностью исключать вероятность повторения негативных сценариев второй половины 2014 и 2015 годов, когда на фоне падения цен на нефть наблюдалось значительное обесценение рубля. Если этого не учитывать, то снижение ставки может быть чревато серьезным ростом волатильности на российских рынках — в том числе на валютном — и резкими изменениями в сигналах и процентной политике российского ЦБ.

Другим важным аргументом в пользу осторожного снижения ставки ЦБ является необходимость сдерживать инфляционное давление и снижать инфляционные ожидания.

В этой связи нередко приходится слышать о необходимости достижения «магического» ориентира ЦБ по инфляции в 4% на 2017 год. Однако важно понимать, что на самом деле задача заключается не просто в том, чтобы достичь этого ориентира в следующем году, а в том, чтобы удерживать инфляцию на этом низком уровне и в дальнейшем.

Нужно понимать, что рекордно низкий уровень инфляции в этом году в значительной степени обусловлен влиянием кратковременных факторов, таких как, например, исчерпание эффекта девальвации. Именно поэтому удержание инфляции на низком уровне в дальнейшем потребует взвешенной политики со стороны ЦБ.

В конечном счете дилеммой для ЦБ является не только выбор и балансирование между показателями экономического роста и инфляции, но также и между краткосрочными и долгосрочными ориентирами экономического развития.

Именно принесение в жертву долгосрочных ориентиров ради конъюнктурных дивидендов отмечалось в качестве основной слабости российской экономической политики не только в текущих условиях, но и на протяжении многих лет российской истории. В своем «Дневнике писателя» в 1881 году Федор Достоевский писал: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней — и получишь финансы». «Оздоровление корней» по Достоевскому — это те самые ориентиры долгосрочного развития, это доверие к проводимой экономической политике, на основе которого можно достигать устойчивого повышения темпов роста нашей экономики.

Автор — главный экономист Евразийского банка развития

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