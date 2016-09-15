В Бишкеке лидеры стран СНГ примут программу по борьбе с терроризмом

На саммите в Бишкеке 16-17 сентября главы стран СНГ обсудят противодействие терроризму. Эта тема станет одной из главных на мероприятии, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.



По итогам встречи главы государств СНГ согласуют совместную антитеррористическую программу и программу по борьбе с преступлениями с использованием кибертехнологий. Юрий Ушаков уточнил, что вопрос противодействия терроризму будет обсуждаться в ходе закрытого заседания.

— Планируется обсудить и принять ряд документов в сфере безопасности правоохранительной деятельности в целях повышения эффективности многосторонних усилий по противодействию новым вызовам и угрозам. Среди них —программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017—2019 годы и программа сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, — сказал Ушаков.