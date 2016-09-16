«Россия показала, что может сражаться с Канадой на ее территории»

В субботу в Торонто стартует третий розыгрыш Кубка мира по хоккею. В воскресенье первый матч на нем проведет сборная России, которая встретится со Швецией. Помимо скандинавов, в нашей группе также команды Финляндии и Северной Америки не старше 23 лет. Во втором квартете между собой поборются за выход в полуфинал Канада, Чехия, США и сборная Европы.

Накануне старта в нынешнем розыгрыше турнира наша национальная команда провела товарищеский матч с Канадой на ее территории. Несмотря на поражение в овертайме (2:3), эксперты «Известий» отмечают достойное выступление россиян и с оптимизмом оценивают их перспективы.

— Россия показала, что может сражаться с Канадой, — заявил «Известиям» серебряный призер Олимпиады-1998, звездный форвард НХЛ 1990-х Павел Буре. — Мы вели в счете за 6 минут до конца. Могли выиграть как в основное время, так и в овертайме, где тоже имели моменты. У нас очень сильная сборная. Больше всего мне понравилась игра Бобровского, очень много выручавшего в третьем периоде. Если бы не он, результат мог быть другим. И в целом понравилось, как ребята бились и временами сминали канадцев.

Буре также не исключил, что главный тренер сборной России Олег Знарок не будет отказываться от использования Павла Дацюка в одном звене с Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым. Эта тройка хорошо отыграла в нескольких контрольных матчах, но не смогла себя показать против Канады.

— Было много моментов, когда Дацюк грамотно играл, перехватывал шайбу на лету несколько раз — читал игру, как он это умеет, — отметил Буре. — Неплохие моменты у этой тройки были, поэтому не исключено, что Знарок с этим сочетанием будет играть и в групповом турнире. Надо еще улучшать многие компоненты, в том числе игру в большинстве. Я бы не стал обольщаться тем, что нам хорошо удавалось разыгрывать лишнего во вчерашнем матче, потому что Канада играла на удивление недисциплинированно. Канадцы много удалялись, и наши ребята хорошо этим воспользовались. Но по такой игре и против такого соперника желательно все-таки больше забивать, имея численное преимущество. В режиме «5 на 5» сделать это будет намного сложнее.

Двукратный олимпийский чемпион, бронзовый призер Кубка Канады-1984 Александр Кожевников считает фаворитами турнира именно хозяев.

— Помимо канадцев, являющихся фаворитами, у шведов и финнов тоже очень сильная команда, но вообще на этом турнире не будет слабых соперников, — заявил «Известиям» Кожевников. — Хочу отдать должное организаторам, которые для нынешнего Кубка мира сделали очень интересный формат, собрав сборную Европы, потому что отдельные европейские страны не потянули бы уровень такого турнира. Не говоря уже о сборной молодых североамериканцев, многие из которых уже в основе клубов НХЛ. Думаю, здесь проходных матчей не будет, и этот Кубок мира может оказаться лучшим по качеству в сравнении с двумя предыдущими.

Павел Буре также положительно оценил решение организаторов ввести правило, по которому в овертаймах на Кубке мира должны играть по три полевых игрока со стороны каждой команды.

— В свое время я был одним из первых, кто начал говорить, что надо играть «4 на 4» в овертаймах, — вспомнил экс-форвард сборной России. — В конечном итоге это случилось, и даже я успел чуть-чуть поиграть в этом формате. Это более интересный хоккей. А «3 на 3» — это вообще сказка! Для меня как для бывшего нападающего, всегда любившего забивать голы, очевидно, насколько сильно увеличиваются шансы для взятия ворот. Мне это очень нравится.

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