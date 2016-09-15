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Ушаков: Украина игнорирует мероприятия СНГ и не платит взносы

Однако, по словам помощника президента РФ, Киев не подавал заявления о выходе из Содружества

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Украина перестала с 2014 года платить взносы в СНГ и принимать участие в работе Содружества, членом которого она до сих пор является.

Тем не менее, по словам Ушакова, вопрос о выходе Украины из СНГ в ближайшее время рассматриваться не будет. 

«Как вы помните, Грузия вышла в свое время, это было официальное заявление, оно рассматривалось, и Грузия таким образом вышла. Здесь такая процедура не проходила, и я знаю, что в ближайшее время этот вопрос не рассматривается», — цитирует Ушакова агентство ТАСС.

Он отметил, что на ближайшем саммите Содружества в Бишкеке 16–17 сентября Украина будет представлена на уровне посла. 

Помощник президента выразил мнение, что продолжение членства Украины в СНГ в перспективе важно для самой страны.

Напряженные отношения между Украиной и СНГ перешли в активную фазу в марте 2014 года во время событий в Крыму. 8 марта и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица инициировал внеочередное заседание министров иностранных дел стран СНГ в Киеве и осудил нарушение базовых принципов при создании СНГ. Когда страны — участники Содружества не приехали, Дещица обвинил организацию в бездействии.

14 марта в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о выходе из СНГ от фракции «Батьковщина». 16 марта был проведен референдум в Крыму о вхождении в РФ.

19 марта украинский МИД заявил, что страна отказывается от председательства в СНГ (на этом посту ее сменила Белоруссия) и оставляет за собой право рассмотреть вопрос о целесообразности своего участия в деятельности СНГ. В тот же день, 19 марта 2014 года, секретарь Cовета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Парубий (ныне вице-спикер Верховной рады) заявил, что Украина начинает процесс выхода из СНГ.

Однако в октябре в Киеве заявили, что передумали покидать пространство Содружества. 

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Ушаков: Украина игнорирует мероприятия СНГ и не платит взносы

Однако, по словам помощника президента РФ, Киев не подавал заявления о выходе из Содружества

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