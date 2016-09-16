YotaPhone 3 готовили в двух вариантах

YotaPhone 3 может выйти в двух вариантах, которые условно можно разделить на YotaPhone 3 — со стандартным дисплеем и YotaPhone 3 Plus — с большим экраном. Телефон с такими характеристиками мог выйти уже в конце 2015 года, но выпуск был заморожен из-за поиска китайским акционером партнера для выпуска смартфона. Это «Известиям» рассказали несколько собеседников, знакомых с планами компании Yota Devices (выпускает YotaPhone), и подтвердил бывший вице-президент Yota Devices по продукту Александр Писарев (покинул компанию в начале месяца).

Планировалось, что YotaPhone 3 будет выпущен в двух разных форматах по аналогии с iPhone, который выходит в большом (имеет обозначение Plus) и стандартном исполнении. У стандартного YotaPhone 3 фронтальный экран — 5 дюймов (у iPhone 7 — 4,7 дюйма, у YotaPhone 2 — 5 дюймов), а экран с электронными чернилами — 4,7 дюйма. Его стоимость для конечного потребителя должна была составить $350–400 (23–26 тыс. рублей). У большого YotaPhone 3 фронтальный экран — 5,7 дюйма (у iPhone 7 Plus — 5,5 дюйма), второй экран с черно-белыми чернилами — 5,5 дюйма. Стоимость этой модели $450–500 (29–32 тыс. рублей) для конечного потребителя.

Отличаться будет и внешний вид. Если в YotaPhone 2 экран с электронными чернилами был изогнут, то сейчас телефон полностью плоский. Это связано с тем, что изогнутый дисплей значительно дороже обычного и относительно плохо работает в местах сгибов.

— С точки зрения железной начинки третье поколение смартфона должны были отличать значительно больший срок работы от батареи, одно из лучших на рынке решений по камере и полный набор интерфейсов для связи, — рассказал Александр Писарев. — Особое внимание уделялось подготовке смартфона для работы с системами шифрования данных (защиты данных), использования в разнообразных платежных сервисах с бесконтактными системами оплат.

Была пересмотрена концепция использования телефона. С YotaPhone 2 проводился эксперимент, где пользователи сами должны были сказать, что им удобнее и интереснее. Команда Yota Devices смотрела на разнообразные сценарии использования телефона с двумя экранами, не отдавая предпочтений каким-либо группам пользователей. При создании YotaPhone 3 акцент стали смещать в пользу бизнес-пользователей.

— В третьем поколении телефона больше внимания стали уделять людям, которым нужно постоянно иметь разнообразную информацию под рукой, — объяснил Александр Писарев. — Также начался пересмотр концепции управления многоэкранным интерфейсом, оптимизация архитектуры решения и многих других технологий, лежавших в основе двухэкранного телефона. В результате пользователи должны были получить оптимизированный по удобству использования интерфейс с многими новыми приложениями для второго и первого экранов, помогающими решать проблемы пользователей по управлению своим рабочим днем, поездками, задачами и событиями и многими другими аспектами их жизни.

Небольшая партия — порядка 10 аппаратов — была произведена на фабрике ZTE. В конце 2015 года Yota Devices заключила предварительный договор на серийное производство YotaPhone 3 в обоих формфакторах под обещания новых китайских инвесторов China Baoli Technologies Holdings Ltd о финансировании проекта. Телефон должен был поступить в продажу уже летом 2016 года. Однако китайские акционеры хотели уверенности в продажах и долго думали, что для этого можно сделать. На это время они заморозили выпуск третьего поколения YotaPhone. Им нужен был местный стратегический партнер, который взял бы на себя все риски, связанные с продажей телефонов и их дальнейшим развитием на рынке Китая, который для них приоритетный. В итоге для производства мобильных устройств с двумя экранами в Китае China Baoli решила сделать совместное предприятие с китайской компанией CoolPad Group Limited. У China Baoli — 51% в СП, у CoolPad — 49%.

— Уже сейчас его нет смысла выпускать с теми спецификациями, которые были сделаны, — рассказал источник, близкий к компании Yota Devices. — Телефоны имеют свойство устаревать в течение 3–4 месяцев. Если вы выходите со смартфоном, то должны быть готовы к определенному окну запуска. Если не вышли в окно запуска, то выходят конкуренты, а потом на рынок выходят новые процессоры, новый функционал по компонентам, что влияет на возможность продавать. У нас окно было лето 2016. Из-за того, что китайцы стали искать новых партнеров, то окно запуска пропустили, поэтому они вынуждены переделывать все спецификации и функционал.

Что будет с YotaPhone 3, когда он появится на рынке и какие у него будут спецификации, теперь не понятно. Александр Писарев уверен, что если в компании сейчас начнут работать над его выпуском, то готовность к массовому производству будет достигнута не ранее начала лета 2017 года.

О том, что YotaPhone 3 должен был появиться в продаже летом 2016 года, ранее «Известиям» сообщал Владислав Мартынов, занимавший на тот момент должность гендиректора YotaPhone 3. Тогда же он рассказал о ряде разработок, которые запатентовала компания. Некоторые из них могут появиться уже в модели третьего поколения.

Одна из таких разработок позволяет создать виртуальную камеру. Сейчас при общении по видеосвязи пользователь смотрит не на встроенную в смартфон камеру, а на дисплей, где показывается собеседник. Поэтому собеседнику кажется, что взгляд человека, с которым он общается, направлен в сторону. В Yota Devices предложили расположить по камере с двух сторон дисплея — работая в связке, они образуют одну виртуальную камеру посередине. Таким образом, общение будет происходить «глаза в глаза». Еще одна интересная технология — использование стекла экрана в качестве излучающих звук динамиков. Одна из наиболее перспективных, по мнению Владислава Мартынова, разработок — технология обратной тактильной связи, обеспечивающая разные ощущения при нажатии на разные точки дисплея. Они пытались добиться от технологии того, чтобы при нажатии на кнопку на дисплее возникало ощущение нажатия на реальную кнопку.

Главный редактор Geek to the Future Денис Подоляк скептически отнесся к новой модели телефона.

— Продажи второй модели были очень неудачными (порядка 100 тыс. — «Известия»). С учетом постоянных смещений сроков выхода, а также последних новостей, связанных с пертурбациями в Yota Devices, у меня есть огромные сомнения в том, что компании удастся «догнать рынок», — сказал Денис Подоляк. — При всем уважении к компании и ее руководству ее деятельность вызывает негативные эмоции. Для того чтобы выпустить достойное устройство к лету следующего года, Yota Devices придется «прыгнуть выше головы». И это при наличии весьма сильных китайских игроков, которые предлагают отличные решения по приемлемым ценам. Вряд ли экран E-Ink — даже цветной — будет особенностью, за которую покупатель будет готов платить. Спасти ситуацию, по-видимому, сможет только запредельный технологический рывок и агрессивная ценовая политика.

У Yota Devices четыре совладельца: у фонда Telconet — 34,9%, 30% — у гонконгской China Baoli, 25,1% — у госкорпорации «Ростех» и 10% — у компании MTH, которая принадлежит менеджменту Yota Devices.

