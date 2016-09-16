Роскомнадзор навсегда заблокировал «Либрусек»

Популярный сайт «Либрусек» (lib.rus.ec), специализирующийся на распространении книг, навсегда заблокирован в России. Соответствующее решение было вынесено 8 августа Мосгорсудом по заявлению издательства АСТ, которое в суде представляла Ассоциация защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ).

— «Либрусек» заблокирован на постоянной основе по нашему иску, — рассказал глава АЗАПИ Максим Рябыко. — Ждем от них попытку создать зеркало. Мы к этому подготовились, но пока не скажем, как именно.

«Либрусек» был основан 10 июня 2007 года Ильей Лариным. Пополнением ресурса должны были заниматься сами пользователи. Скачивание книг было бесплатным. Однако в ноябре 2009 года после крупнейшей в истории сайта DoS-атаки политика ресурса была изменена. Вначале было введено принудительное перенаправление анонимных пользователей на платные электронные магазины при попытке скачать книгу, а через некоторое время бесплатный доступ к сайту был ограничен и для зарегистрированных пользователей.

Ряд пользователей, которые были не согласны с введением оплаты за пользование сайтом, на том же движке создали аналогичную, но уже бесплатную онлайн-библиотеку Flibusta.net, которая была заблокирована летом 2015 года по решению Мосгорсуда в связи с нарушением авторских прав. Иск был подан от издательства «Эксмо», которое обвиняло Flibusta.net в нарушении авторских прав на четыре романа Рэя Брэдбери: «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники» и «Золотые яблоки Солнца». Администрация онлайн-библиотеки Flibusta.net не отреагировала на предписание Мосгорсуда, в результате адрес сайта был внесен в черный список Роскомнадзора. Через некоторое время сайт переехал на доменное имя Flibusta.is. Кроме того, администрация ресурса взяла себе еще один адрес — Flibusta.me — на случай очередной блокировки.

Согласно данным сервиса статистики Similarweb, месячная посещаемость lib.rus.eс составляет 9,4 млн человек.

