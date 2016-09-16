Закрыть сирийское досье

Сегодня исполняется ровно неделя с того дня, как после долгих, многочасовых переговоров российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его американский коллега объявили о согласовании пакета из пяти документов по закреплению перемирия в Сирии, обеспечению гуманитарного доступа и совместной борьбе с террористами в этой стране.

Перемирие, заключенное в рамках достигнутых соглашений, вступило в силу в понедельник, 12 сентября, но тут же двадцать одна вооруженная группировка сирийской оппозиции, в том числе «Ахрар аш-Шам», отказалась соблюдать режим прекращения огня и сообщила, что будет продолжать вооруженную борьбу с правительством САР «до последнего патрона».

В ответ на эти заявления российский МИД призвал всех, кто имеет влияние на эти группировки, и прежде всего американскую сторону, «разобраться наконец со своими клиентами». Но тут возникает вопрос, насколько наши американские партнеры в состоянии влиять на тех, кого поддерживали все это время?

Такой вопрос возникает еще и потому, что американская сторона упорно возражает против публикации этого соглашения. Что, в свою очередь, наводит на размышления о том, что в документе есть пункты, которые при публикации создадут для США проблемы с их союзниками — и с Саудовской Аравией, и с другими арабскими странами. И главным образом с теми боевиками, которых они готовили в течение долгих пяти лет в рамках своей программы по дестабилизации Ближнего Востока и свержению Башара Асада.

Я думаю, все это накладывает отпечаток и на их реальные возможности в реализации недавних соглашений между Керри и Лавровым.

Я не стану напрямую обвинять США в том, что они не хотят добиваться прекращения огня, бойкотируя соответствующее соглашение. Совершенно очевидно, что они попросту не в состоянии его выполнить. За пять лет сирийского кризиса они создали такую ситуацию, которая сегодня не позволяет им контролировать группировки, получавшие от них поддержку: моральную, политическую, военную и информационную.

Если же говорить о чисто внешних факторах, то и здесь американцы побаиваются, что малейшие попытки Вашингтона приступить к реализации соглашений по урегулированию сирийского кризиса усилят трения с их союзниками.

Второй фактор, который активно влияет и на ситуацию в регионе, и на поведение прежде всего всех оппозиционных военизированных группировок, — это внутренние распри в американской администрации. От министра обороны Эштона Картера мы слышим заявления, которые полностью противоречат соглашениям, подписанным госсекретарем США Джоном Керри.

Это может означать только одно: в администрации США так и не выработали единой позиции в вопросе решения сирийской проблемы.

Военные по-прежнему настаивают на отказе от сотрудничества с Россией, о чем открыто говорит Эштон Картер. В тот самый момент, когда Керри подписывает соглашение, Картер заявляет, что никакого разговора о сотрудничестве и даже координации действий между вооруженными силами США и России быть не может. А Керри — подписывает соглашение, где идет речь о создании единого военного контрольного центра, который станет контролировать вопросы прекращения огня.

В результате возникает интересная картина: со стороны союзников России, а это Сирия, Иран и ливанская «Хезболла», мы видим полную готовность выполнять достигнутые договоренности. Даже руководители отрядов «Хезболлы» открыто официально заявили, что они поддерживают соглашение, подписанное Керри и Лавровым. В то время как такие сторонники американцев, как «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) и их «коллеги», отказываются признавать достигнутые договоренности.

Недавно я выступал на канале Sky News вместе с руководителем «Ахрар аш-Шам», который открыто в эфире заявил: «Мы никогда не признаем договоры Америки, России, никого другого о прекращении огня. Мы будем продолжать войну до полного свержения режима Башара Асада».

Вот реальные условия, с которыми сталкивается Америка. Эти условия создавались на протяжении пяти лет, и сейчас американцы никак не могут избавиться от этого груза на ногах. Мне кажется, что это основная причина того, что эти соглашения захлебнулись.

За двое суток было зафиксировано 60 обстрелов — 60 случаев нарушения договоренностей. Мне кажется, что это свидетельствует о неспособности американцев выполнить обязательства, которые они на себя взяли.

В этой ситуации Россия проявляет достаточную гибкость. МИД РФ предложил продлить действие соглашений еще на 48 часов. Мы пытаемся добиться реального прекращения огня и реального политического процесса. Американцы, может быть, и хотели бы действовать в том же направлении, но — не могут. В этом их проблема.

Я думаю, что наша активность сегодня помогает им выбраться из этой «помойной ямы» и все-таки прийти к реализации этих пяти соглашений, которые сегодня просто необходимы не только Сирии, но и Бараку Обаме как уходящему президенту. Чтобы показать, что он все-таки заслужил Нобелевскую премию мира, ему необходимо закрыть «сирийское досье» — тем или иным способом.

Автор — советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку

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