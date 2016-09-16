Новая «Табакерка» для Табакова

На торжественное открытие собралась вся труппа московского театра под руководством Олега Табакова. Приехали мэр столицы Сергей Собянин и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

— Это самый современный театр в Москве, уж и не знаю, есть ли еще подобный, — хвалился Олег Павлович. — В нем теперь всё крутится, поднимается, опускается. Когда мне первый раз продемонстрировали технические возможности зала, у меня выступили слезы.

— Поздравляю вас и москвичей с тем, что мы получили новую театральную жемчужинку в Москве, — сказал мэр.

Для церемонии ученики Театрального колледжа Олега Табакова подготовили показательное выступление, во время которого свои возможности продемонстрировали не только юные артисты, но и новые подмостки. Высокие гости постановку оценили.

— Это выступление может стать самостоятельным представлением в репертуаре вашего театра, — предложил Сергей Собянин и отправился с Олегом Павловичем на экскурсию по «Табакерке».

Праздник праздником, но старая сцена — все равно вне конкуренции. Для всех учеников Олега Табакова это намоленное место.

— Я еще помню, как мы расчищали тот подвал на Чаплыгина от мусора, — вспоминает актриса Евдокия Германова. — Моя попа помнит диван, который мы притащили с помойки. Во времена, когда кому-то было негде жить, могли ночевать прямо на нем. Помню, как Табаков привозил из-за границы туалетную бумагу, которой было не достать. Он хотел, чтобы в театре было цивильно и чисто.

На вопрос, что с любимым подвалом будет дальше, худрук «Табакерки» ответил:

— Там будут играть ученики школы и останутся камерные спектакли театра, так что мы с ним не прощаемся. А на новую сцену перенесем большие постановки: «Волки и овцы», «Чайку» и другие. Здесь же сыграем первую премьеру нового сезона — «Матросскую тишину».

Легендарный спектакль «Табакерки» вырос из студенческой работы. К открытию новой сцены пьесу Александра Галича решили возобновить. Премьера намечена на 27 сентября.

— «Матросская тишина» для «Табакерки» — как «Чайка» для МХТ, — говорит актриса Марина Зудина. — Это великая, трагическая работа Владимира Машкова. В студенческом спектакле играл еще Филипп Янковский. А сейчас в нем дебютирует мой сын Павел. Мы очень рады, что в спектакль пришли молодые, красивые ребята. К ним у нас нет никакой ревности.

— Когда чуть больше года назад сын предупредил меня о том, что будет играть роль Абрама Шварца, мой организм сжался, — признался Табаков. — Но думаю, Павел справится. Теперь я понимаю, что это в каком-то смысле моя награда.

Новая «Табакерка»

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Фото: Зоя Игумнова

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Фото: Зоя Игумнова

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Фото: Зоя Игумнова

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Фото: Зоя Игумнова

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Фото: Зоя Игумнова

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Фото: Зоя Игумнова

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Фото: Зоя Игумнова

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Фото: Зоя Игумнова

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Фото: Зоя Игумнова

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Фото: Зоя Игумнова

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