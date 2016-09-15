В Париже пятеро полицейских пострадали в беспорядках

В Париже в беспорядки переросла манифестация противников реформы трудового закона. Всего в акции приняло участие до 40 тыс. протестующих. Обеспечивать порядок должны были 1,2 тыс. стражей порядка.

В столкновениях манифестантов и полицейских пострадали пятеро сотрудников полицейского спецназа: в правоохранителей летели камни и бутылки с зажигательной смесью. Для пресечения беспорядков полицейские применили слезоточивый газ.

Организатором акции выступила «Всеобщая конфедерация труда».

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