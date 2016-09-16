ЦИК проследит за соблюдением прав инвалидов на выборах

Представители Центральной избирательной комиссии и Всероссийского общества инвалидов сообщили «Известиям», что проконтролируют обеспечение свободного волеизъявления маломобильной категории граждан на выборах - чтобы никто не мог использовать инвалидов в своих корыстных целях.

На заседании ЦИК председатель ведомства Элла Памфилова призвала региональные избирательные комиссии проследить за соблюдением прав людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Нужно помогать людям, проникаться проблемами, надо отбросить все возможности злоупотребления, манипуляции голосами этой категории избирателей. Я надеюсь, что так и будет,- сказала Элла Памфилова.

В ЦИКе "Известиям" рассказали, что 18 сентября наблюдатели будут внимательно следить за тем, чтобы в специально оборудованные кабины, где инвалиды будут заполнять бюллетени, никто не заглядывал и не оказывал никакого влияния. Присутствие и помощь других лиц допускается только в отдельных случаях, когда избиратель не может проголосовать самостоятельно.

- Главное, чтобы забота об организации помощи инвалидам по участию в выборах не свелась к принуждению их к голосованию, тем более за конкретное избирательное объединение или кандидата, - сказал член Центризбиркома Николай Левичев.

Также в ЦИКе пояснили, что если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательных бюллетеней или заполнить их, то он вправе воспользоваться помощью другого лица, не являющегося членом ЦИК, зарегистрированным кандидатом в Госдуму или его доверенным лицом, одним из представителей политической партии, а также российским и международным наблюдателем.

Контролировать ситуацию Центризбиркому поможет и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). Его председатель, руководитель соцпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев рассказал, что члены ВОИ будут работать в региональных и участковых комиссиях, где проследят за чистотой процедуры голосования инвалидов.

- На данный момент информации о нарушениях в регионах к нам не поступало. В превалирующем большинстве получаем положительные отзывы о готовности избирательных участков для инвалидов. Избирательных участков, доступных для людей с инвалидностью, стало намного больше, чем 5 лет назад. Трудно сказать, проведена ли работа по всем направлениям, обозначенным ЦИК, но то, что было много сделано для облегчения процедуры – факт, - прокомментировал Михаил Терентьев.

Содействие в обеспечении доступности избирательной процедуры для инвалидов оказали и органы местного самоуправления. По возможности они размещали пункты для голосования на первых этажах зданий, оборудовали их специальными стоянками для автомобилей, пандусами, перилами, настилами и рельсами.

Органы социальной защиты населения по желанию избирателей могут помочь с предоставлением им специального автотранспорта (социальное такси) для поездки 18 сентября на выборы.

Для слабовидящих будет установлено дополнительное освещение, тактильные указатели, предоставлены устройства для оптической коррекции (электронные увеличители, лупы), трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, в том числе изготовленные с применением шрифта Брайля.

На избирательные участки, где предполагается участие в голосовании большого числа инвалидов по слуху, при содействии соответствующий организаций инвалидов будут приглашены сурдопереводчики.

Инвалиды смогут проголосовать и на дому. Центр социального обслуживания населения заранее формирует списки тех, кто воспользуется таким вариантом, рассказала председатель московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Лобанова.

- Более того, соцработники даже спрашивают, в какое время человеку удобно будет встретить наблюдателей, которые приедут к нему домой с опечатанным переносным ящиком для голосования и бюллетенями. Еще не было случаев, когда они не успели приехать по чьей-то просьбе. Как правило, все заявки удовлетворяются, - отметила Надежда Лобанова.

По итогам выборного дня члены ЦИК и инвалиных организаций собираются встретиться и обсудить результаты работе, чтобы к следующей крупной кампании устранить выявленные недостатки.