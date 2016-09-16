Судьба сверхтяжелой лунной ракеты решится до конца года

Ясность с этапами реализации программы пилотируемого полета на Луну и создания сверхтяжелых ракет наступит до конца этого года. Как рассказал «Известиям» глава научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев, сейчас готовится системный проект по развитию средств выведения, который будет представлен до конца года.

— «Роскосмос» готовит системный проект по развитию средств выведения и в декабре этого года представит его на рассмотрение руководства страны, — рассказал Юрий Коптев. — Всё будет расписано: что для чего, когда появится и какие средства потребуются. Будет дан ответ — есть ли возможность привлечения внебюджетных средств для решения задач. Будет четко показано, что для выполнения тех проектов, которые содержатся в руководящих документах по космической деятельности, нужны такие-то параметры и такие-то ракеты.

Рассмотрение и утверждение системного проекта в том числе даст ответ на вопрос о путях реализации лунной программы. На сегодняшний момент принятая ранее четырехпусковая схема реализована быть не может, а другой пока не принято.

— Четырехпусковая схема для организации лунной экспедиции утверждалась нами в прошлом году, когда бюджет проекта ФКП был 2,9 трлн рублей, сегодня он 1,4 трлн рублей, поэтому четырехпусковая схема сейчас неактуальна, — пояснил глава НТС «Роскосмоса».

Пока правительство официально не отменило лунную программу, но в то же время урезало затраты на создание необходимых для нее элементов: стартового стола для ракет «Ангара», лунного посадочного модуля и других частей.

Глава ракетно-космической корпорации «Энергия» (головная организация «Роскосмоса» по пилотируемым программам) Владимир Солнцев предложил построить новую сверхтяжелую ракету для обеспечения отправки экспедиции на Луну, что, по его словам, «позволит к рубежу 2025 года подойти с носителем, который позволит реализовать все наши амбиции по лунной программе».

Юрий Коптев не поддерживает идею создания сверхтяжелой ракеты.

— Мы уже проходили этапы создания сверхтяжелой лунной ракеты, комплекса «Энергия-Буран», в этих проектах стремление создать новые возможности превалировало над экономикой, равно как и над целесообразностью, — считает Юрий Коптев. — Результат мы знаем — лунная ракета не летала вообще, а «Энергия-Буран» летала дважды, но никаких задач не выполняла. Поэтому сейчас мы, учитывая прежний опыт, должны ставить и решать задачу максимально прагматично. Руководящие отраслевые документы приоритезируют задачу обеспечения потребностей российской экономики спутниками связи, ДЗЗ и навигации. На втором месте правительство поставило научные исследования и уже на третьем месте — задачи по пилотируемой космонавтике. Разумеется, мы будем развивать и наши ракеты-носители и двигатели.

Весной 2014 года вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс и космическую отрасль, опубликовал программную статью, в которой называл «освоение с последующей колонизацией Луны» одной из стратегических задач российской космонавтики. Речь шла не только о полете и высадке космонавтов на Луну, но и об организации на ее поверхности лунной базы. Логично, что стратегические задачи и средства для их решения нашли отражение в проекте ФКП. Так, в текст программы попали такие на первый взгляд удивительные проекты, как создание лунных экскаватора, грейдера и кабелеукладчика. Впрочем, на позднейших этапах согласования документа эти работы из нее были вычеркнуты.

— Непосредственной привязки к национальным интересам программы по освоению Луны, Марса и далее сегодня не имеют, и в этом их слабое место, — считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. — Ученые так и не смогли внятно сформулировать смысл освоения Луны. Что мы хотим получить, вкладывая триллионы рублей? Абстрактные перспективы добычи неких полезных ископаемых — это пока несерьезный разговор. И логично, что лунные пилотируемые проекты как недостаточно обоснованные, недоосмысленные пошли под нож. Не уверен, что в этих условиях инвесторы смогут взять на себя сколь-либо значительную часть работ, от финансирования которых отказалось государство.