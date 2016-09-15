Онлайн-голосование выявило настроения россиян перед выборами

Специалисты Международного института новейших государств с помощью онлайн-голосования смогли составить максимально объективный рейтинг кандидатов среди пользователей Сети. Удалось определить самые конкурентные одномандатные округа и выяснить, что «Единая Россия» лидирует по количеству кандидатов в них. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил «Известиям», что основной причиной, повлиявшей на расстановку сил, выявленную в ходе голосования, стали праймериз ЕР.

Голосование в рамках интернет-опроса в ходе подготовки к выборам депутатов Госдумы по одномандатным округам на портале deputat.club открылось 21 июля. Всего в нем приняли участие 1 106 383 человека.

Изначально самую высокую активность показали избиратели Республики Крым, города Севастополя и города Москвы. Еще за месяц до завершения голосования на портале оставались «молчаливые» регионы, избиратели которых проявляли пассивность, а голосование шло медленно. Однако с приближением единого дня голосования картина сильно изменилась: практически не осталось «молчунов», в лидеры электоральной активности, помимо Москвы, выбились еще несколько регионов, такие как Карачаево-Черкесия, Тамбовская, Курская, Иркутская области, Краснодарский край, а в пределах округов ожесточилась борьба между отдельными кандидатами.

По мере приближения 18 сентября стало возможно выявить как отдельных лидеров в ряде избирательных округов, так и кандидатов, поддержка которых до последнего дня позволяет сохранить интригу.

В результате на большей части избирательных округов идет борьба «всех против всех», когда за лидерство борются четыре и более кандидата. Изначально таких округов было выявлено 92. Но по мере приближения дня голосования и с повышением активности избирателей в значительной части округов удалось выявить однозначных лидеров общественного мнения, либо определить двух кандидатов, между которыми и разворачивается основная конкурентная борьба. Уже накануне выборов можно с уверенностью определить победителя более чем в половине округов.

В округах лидируют 177 кандидатов от «Единой России», 13 — от КПРФ, 13 — от «Справедливой России и 10 — от ЛДПР. В 12 округах отрыв победителей минимальный.

Алексей Мартынов, комментируя итоги онлайн-голосования, отметил, что, несмотря на то что интернет-аудитория приближается и по количеству, и по возрасту к реальной, нельзя сказать, что она полностью отражает офлайн-картину.

«Скорее речь нужно вести о трендах, чем о точных прогнозах», — уточнил он.

Кроме того, по словам Мартынова, был проведен анализ вторых мест.

«В 12 округах разница с первым местом буквально в пределах 20 голосов. В 83 округах также очень конкурентная обстановка. В жизни ситуация за два дня может измениться, поэтому однозначно заявить, что побеждает конкретная партия, нельзя», — пояснил политолог.

Мартынов также отметил важную особенность выборов в воскресенье — это проведенные «Единой Россией» праймериз.

«Рискнув и проведя предварительное голосование, «Единая Россия» сильно выиграла, получив множество новых лиц, в основном по одномандатным округам. В результате партии удалось выбрать всё самое лучшее. В результате если в мае конкурентными были все 225 округов, то теперь их осталось не так много — больше чем в половине округов ситуация была ясна уже на старте», — резюмировал он.