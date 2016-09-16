Наука помогать

Самые неприятные для меня обращения в добровольческую службу звучат примерно так: «Я тут ехал в метро/шел по улице и встретил бабушку/бездомного/маму с ребенком, которым нужна помощь. Они стесняются сами обращаться. Вы запишите их адрес и телефон».

Вроде бы что тут плохого? Доброхотный гражданин не прошел мимо, обратил внимание на человека, поговорил с ним, оценил ситуацию, как требующую помощи со стороны, и решил передать работу с нуждающимся благотворительной организации.

И я, и многие добровольцы не раз бросались спасать этих несчастных бабушек и мам. Но я не помню ни одного случая, когда это было успешно. Чаще всего все заканчивалось нашим звонком с предложением помощи, а на том конце провода агрессия: «Кто дал вам мой номер телефона? Какая Маша из метро? Я не знаю никакую Машу!»

Почему люди так реагируют? Потому что совсем непросто пустить незнакомого человека в свое личное пространство, потому что у человека есть множество страхов, недоверие.

Характерный пример. Добрым людям малознакомая бабушка рассказала о своей тяжелой судьбе, и, видя этих конкретных Машу или Ваню, проникнувшись к ним доверием, дает свой телефон. И она ожидает звонка именно от этих людей. А они не хотят звонить сами. Они оценили свои возможности, свое желание или нежелание жертвовать временем для решения чужих проблем и решают делегировать обязательства помощи, тем более они недавно слышали, что есть какая-то большая добровольческая служба, которая конечно же всем поможет.

А с пожилым человеком в это время происходит вот что. Бабушка, придя домой и включив телевизор, видит выпуск криминальной хроники, в котором показывают, как очередные мошенники обобрали стариков. И ее посещает сомнение: а не зря ли она привела сюда незнакомых людей, рассказав по дороге, что родственники ее не навещают, да еще и телефон свой сообщила... А потом вместо Маши с длинной косой или Вани с добрыми глазами звонит какой-то координатор благотворительной службы, про которую эта старушка никогда не слышала. И что остается ей думать? Вдруг это тоже мошенники? И вместо того, чтобы помочь, бабушку снова предали?

Когда человек берется помогать, он обычно не думает о том, что с этого момента милая бабушка в сером платочке или бедный одинокий инвалид оказываются в его зоне ответственности. А ответственность за другого человека, тем более человека в беде, — это куда серьезнее и сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Что же теперь совсем не помогать? Просто проходить мимо, понимая, что не готов взять на себя ответственность за полноценную помощь другому человеку?

Разумеется, нет.

Но лучше заранее быть готовым к провалу, если благотворительная организация сама неожиданно появится в жизни потенциального подопечного. И не потому, что благотворительная организация плохая и неделикатная, а просто потому, что люди, которые уже находятся в трудной жизненной ситуации, часто подозрительны и могут действовать иррационально. Если однажды на улице в случайном порыве они открылись малознакомому неравнодушному человеку, то вполне возможно, что звонок от неизвестной им благотворительной организации будет воспринят как попытка мошеннического вторжения.

Поэтому часто более эффективно будет поступить наоборот: если полноценно помочь не получается, дать контакты благотворительной организации человеку (разумеется, предварительно рассказав о ней) — пусть он сам решит, обращаться ли за помощью.

Если все-таки есть желание помогать самостоятельно, можно вступить в добровольческую организацию, где опытные координаторы научат своеобразной «технике безопасности». Это важно особенно для людей впечатлительных и горячих. Снять с себя последнюю рубаху, поселить у себя дома бездомного, взяться в одиночку ухаживать за инвалидом каждый день — это, безусловно, благородные порывы, но бездумно поддаваться им опасно — «выгорание» может наступить уже через несколько месяцев. Под руководством же опытных координаторов есть шанс остаться в рядах добровольцев на годы. А может, и на всю жизнь.

Все наши добровольцы — это такие же отзывчивые граждане. Многие из них никогда раньше не сталкивались близко с социальными проблемами, не восстанавливали утерянные документы, не организовали госпитализацию больного, не знали ничего о квотах на высокотехнологичное лечение, не задумывались об особенностях поведения созависимых. Они учатся этому, советуясь с координаторами и более опытными добровольцами. У них нет задачи подменить собой все государственные учреждения и решить все проблемы опекаемого человека. У них другая задача: стать настоящим другом для того, кому нужна помощь.

Автор — руководитель православной службы добровольцев «Милосердие»

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