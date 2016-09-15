Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Более 60 человек задержаны во время манифестации в Париже

Участники акции протестуют против новой реформы трудового законодательства во Франции

Десятки участников акции задержаны в ходе манифестации против реформы трудового законодательства во Франции. Всего в акции, по разным данным, приняли участие от 78 до 170 тыс. человек.

Более 60 участников акции в Париже задержаны, примерно половина остаются под стражей.

«Во время акций против трудового законодательства были ранены 620 полицейских и жандармов. Эти проявления насилия неприемлемы. Это привело к тому, что сегодня силы правопорядка задержали 62 человек, 32 из которых остаются под стражей», — цитирует AFP слова главы МВД французской столицы Бернара Казнева.

Последние несколько месяцев во Франции регулярно проходили массовые забастовки и акции против трудовой реформы, проект которой 10 мая был силой проведен через нижнюю палату парламента. Часто манифестации сопровождаются столкновениями и беспорядками.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Более 60 человек задержаны во время манифестации в Париже

Участники акции протестуют против новой реформы трудового законодательства во Франции

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке