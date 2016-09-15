Более 60 человек задержаны во время манифестации в Париже

Десятки участников акции задержаны в ходе манифестации против реформы трудового законодательства во Франции. Всего в акции, по разным данным, приняли участие от 78 до 170 тыс. человек.

Более 60 участников акции в Париже задержаны, примерно половина остаются под стражей.



«Во время акций против трудового законодательства были ранены 620 полицейских и жандармов. Эти проявления насилия неприемлемы. Это привело к тому, что сегодня силы правопорядка задержали 62 человек, 32 из которых остаются под стражей», — цитирует AFP слова главы МВД французской столицы Бернара Казнева.

French protesters and riot police are clashing in Paris at a demonstration against a labor law that weakens unions. pic.twitter.com/fAdHv4iPUN — AJ+ (@ajplus) 15 сентября 2016 г.

Последние несколько месяцев во Франции регулярно проходили массовые забастовки и акции против трудовой реформы, проект которой 10 мая был силой проведен через нижнюю палату парламента. Часто манифестации сопровождаются столкновениями и беспорядками.

