«Зенит» обыграл «Маккаби» на выезде

Футболисты «Зенита» победили тель-авивский клуб «Маккаби» в выездном матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Зенита». По ходу матча петербуржцы уступали с разницей в три мяча, но за 15 последних минут матча они умудрились забить четыре гола и вырвать победу.

Харис Медуньянин забил два раза — на 26-й и 70-й минутах, а Видар Кьяртанссон — на 50-й. У «Зенита» отличились Александр Кокорин (на 77-й минуте), Жозе Маурисио (на 84-й), Жулиано (на 86-й) и Лука Джорджевич (на 90-й). Об этом пишет «Р-Спорт».

29 сентября «Зенит» сыграет с голландским клубом АЗ на своем поле, а «Маккаби» — на выезде с ирландским «Дандолком».