Минсельхоз разработает новую систему страхования аграриев

Минсельхозу и Росгидромету поручили разработать диверсифицированную систему страхования аграриев с государственной поддержкой. В настоящий момент сельскохозяйственные производители вынуждены страховаться в том числе и от засухи, даже если их постоянно затапливает.

Минсельхоз начинает обновление системы страхования с государственной поддержкой для аграриев. Как следует из протокола совещания у первого вице-премьера Аркадия Дворковича от 23 августа, к началу 2017 года должны быть разработаны поправки в действующее профильное законодательство, а также рассмотрены новшества, которые предлагают чиновники и участники рынка.

Так, например, Минсельхоз и Росгидромет должны проработать предложения, по каким критериям природные явления могут считаться опасными для аграриев.

Чиновники готовы создать три пакета страхования вместо существующего одного. Как следует из его документов к совещанию у Дворковича, Минсельхоз поддерживает эту идею, предлагая ввести страхование «суперкатастрофических» рисков, добровольное страхование с государственной поддержкой и коммерческое страхование.

Плюс к этому, следует из протокола по итогам совещания у Аркадия Дворковича, появится методика расчета страхового возмещения для прозрачности выплат по договорам, которую разработают Минсельхоз с Минфином и Центральным банком.

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Аграриев будут страховать по-новому