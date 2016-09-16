Ассанж готов сдаться властям США, если отпустят его информатора Менниг

Джулиан Ассанж готов сдаться властям США в обмен на помилование для бывшего американского офицера Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинга).

Запись соответствующего содержания основатель WikiLeaks оставил в Twitter.

If Obama grants Manning clemency, Assange will agree to US prison in exchange -- despite its clear unlawfulness https://t.co/MZU30S3Eia — WikiLeaks (@wikileaks) 15 сентября 2016 г.

Несмотря на готовность сдаться в обмен на своего информатора, сам Ассанж считает свое предложение незаконным.

Джулиан Ассанж с 2011 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Экстрадиции австралийца добивается Швеция.

Брэдли Мэннинга арестовали в 2010 году на базе США в Кувейте, в 2013 году суд приговорил рядового к 35 годам тюрьмы. В заключении Брэдли сменил пол и взял имя Челси. Именно Мэннинг передал более 700 тысяч военных и дипломатических документов о военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах сайту WikiLeaks.

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