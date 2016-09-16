Задержанный в Таиланде россиянин Смольников депортирован в РФ

Задержанный в Таиланде по запросу Интерпола россиянин Василий Смольников депортирован спецрейсом в Москву. Арестованного в самолете сопровождали сотрудники российской полиции.

Как сообщил Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ, Смольникова посадили в самолет «Аэрофлота» в 10 утра по местному времени при сопровождении сотрудников Интерпола из России, передает РИА «Новости».

Как писали «Известия», полиция Таиланда 23 августа задержала гражданина России Василия Смольникова, объявленного в международный розыск. Преступник находился на территории южной провинции Сонгкхла.

Василий Смольников был владельцем компании «Черногорскотделстрой», а также депутатом Черногорского горсовета. Преступник был объявлен в международный розыск 5 февраля по подозрению в нарушении п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере») и ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное в особо крупном размере»).