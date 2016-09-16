В Новосибирске расследуют смерть школьницы во время урока танцев

В Новосибирске во время урока танцев умерла ученица седьмого класса. Следственное управление СК РФ по региону проводит доследственную проверку обстоятельств смерти школьницы.

Первая информация о случившемся появилась в соцсети «ВКонтакте» в четверг вечером. Об инциденте рассказала девушка, представившаяся сестрой погибшей школьницы.

Следствие сообщает, что девочка умерла в одной из школ Ленинского района Новосибирска. У школьницы ухудшилось самочувствие во время урока танцев, спустя некоторое время девочка умерла.



«Предварительно установлено, что в вечернее время 15 сентября в одной из общеобразовательных школ Ленинского района Новосибирска вовремя урока танца у школьницы ухудшилось самочувствие и через непродолжительное время она скончалась», — говорится в сообщении Следственного комитета.

