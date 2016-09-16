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В Москве на серой ветке метро увеличены интервалы движения поездов

В Twitter метрополитена сообщается, что движение восстановлено, однако пользователи Сети пишут, что по-прежнему не могут попасть на работу

Утром в пятницу в столичном метрополитене произошел сбой в движении поездов Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии. В Twitter метрополитена сообщается, что движение восстановлено, однако пользователи Сети пишут, что по-прежнему не могут попасть на работу вовремя. По сообщениям очевидцев, поезда стоят без движения по 10–15 минут.

«Какое восстановление??? Поезда стоят по 10–15 минут и более минут на станции», «а врать нехорошо, метро «Бибирево» всех попросили ехать наземным транспортом!!!» — возмущаются пассажиры.

Причиной сбоя в движении поездов метро называют задымление под составом на станции «Цветной бульвар». Поезд, с которым произошел инцидент, отбуксирован в депо.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

В Москве на серой ветке метро увеличены интервалы движения поездов

В Twitter метрополитена сообщается, что движение восстановлено, однако пользователи Сети пишут, что по-прежнему не могут попасть на работу

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