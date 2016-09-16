Сноуден опровергает данные доклада комитета палаты конгресса США

Некоторые данные доклада комитета по разведке конгресса США опроверг экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Документ на четырех страницах опубликован в четверг. В докладе говорится, что Сноуден нанес серьезный ущерб безопасности США в военной и оборонной сферах, но сведения, похищенные им, не имеют отношения к гражданами США.

Конгрессмены отмечают, что Сноуден солгал, что не прошел начальную военную подготовку из-за переломов ног. Речь тогда шла о боли в голенях, отмечается в докладе. Сноуден опроверг данную информацию и заявил, что перед увольнением из армии провел несколько недель в реабилитационном подразделении. Бывший сотрудник АНБ США отметил, что покинул госпиталь на костылях. Все опровержения Эдвард Сноуден опубликовал на своей странице в Twitter.

«Так не делают при боли в голенях», — заявил Эдвард Сноуден.

Army held me for weeks in a special unit for convalescence before separation. I left on crutches. They don't do that for "shin splints." — Edward Snowden (@Snowden) 15 сентября 2016 г.

Далее в докладе говорится о фальсификации оценок эффективности работы Сноудена. Беглый сотрудник спецслужб отмечает, что именно он сообщил об уязвимости для хакеров системы оценки результатов работы сотрудников ЦРУ.

«Это удивительное заявление, учитывая, что я сообщил об уязвимости для хакеров системы ежегодной оценки результатов работы персонала ЦРУ»,— написал Сноуден.