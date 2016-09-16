Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Сноуден опровергает данные доклада комитета палаты конгресса США

Беглый сотрудник спецслужб отмечает, что именно он сообщил об уязвимости для хакеров системы оценки результатов работы сотрудников ЦРУ

Некоторые данные доклада комитета по разведке конгресса США опроверг экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Документ на четырех страницах опубликован в четверг. В докладе говорится, что Сноуден нанес серьезный ущерб безопасности США в военной и оборонной сферах, но сведения, похищенные им, не имеют отношения к гражданами США.

Конгрессмены отмечают, что Сноуден солгал, что не прошел начальную военную подготовку из-за переломов ног. Речь тогда шла о боли в голенях, отмечается в докладе. Сноуден опроверг данную информацию и заявил, что перед увольнением из армии провел несколько недель в реабилитационном подразделении. Бывший сотрудник АНБ США отметил, что покинул госпиталь на костылях. Все опровержения Эдвард Сноуден опубликовал на своей странице в Twitter.

«Так не делают при боли в голенях», — заявил Эдвард Сноуден.

Далее в докладе говорится о фальсификации оценок эффективности работы Сноудена. Беглый сотрудник спецслужб отмечает, что именно он сообщил об уязвимости для хакеров системы оценки результатов работы сотрудников ЦРУ.

«Это удивительное заявление, учитывая, что я сообщил об уязвимости для хакеров системы ежегодной оценки результатов работы персонала ЦРУ»,— написал Сноуден.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Сноуден опровергает данные доклада комитета палаты конгресса США

Беглый сотрудник спецслужб отмечает, что именно он сообщил об уязвимости для хакеров системы оценки результатов работы сотрудников ЦРУ

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке