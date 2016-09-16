«Левада-центр» не будет обращаться в суд из-за решения Минюста

Директор социологической службы «Аналитический Центр Юрия Левады» Лев Гудков заявил, что его компания не будет обращаться в суд для оспаривания решения Министерства юстиции о включении его в перечень некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента.

По словам Гудкова, «иска не будет».

Директор «Левада-центра» отметил, что решение было принято по рекомендации юристов социологической службы.

По данным «Комменрсанта», «Левада-центр» будет доказывать что-либо юридически только в том случае, если этого потребует через суд сам Минюст.

5 сентября «Аналитический центр Юрия Левады» по итогам проведенной внеплановой проверки включен в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента.

«Проверкой установлено, что «Аналитический центр Юрия Левады» в проверяемом периоде получал большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится министерство обороны США», — сообщил представитель Минюста России.

Читайте также:

В Кремле предложили «Левада-центру» обжаловать решение Минюста