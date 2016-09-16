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Поезда на серой ветке метро идут с увеличенными интервалами

Задымление на «Цветной бульваре» вызвало шквал недовольства в соцсетях, в метро давка

Пользователи соцсетей и сотрудники газеты «Известия» жалуются на то, что поезда по серой ветке столичного метрополитена следуют с увеличенными интервалами. Кроме того, сообщается, что составы долго стоят в перегонах между станциями. Всё больше людей склоняются к тому, что проще выйти и ехать наземным транспортом, несмотря на пробки.

В Twitter московского метро сообщается, что движение восстановлено, а сотрудники Серпуховско-Тимирязевской ветки сработали «слаженно и оперативно для восстановления движения».

Однако москвичи в соцсетях сообщают о том, что поезда двигаются по этой ветке с огромными интервалами и долго стоят в перегонах между станциями. Многие из-за этого опаздывают на работу.

Не остались в стороне и сотрудники газеты «Известия», некоторые из них склоняются к тому, что быстрее будет доехать до работы, выбравшись на поверхность.

Фото Александра Глуходедова

Фото Александра Глуходедова

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Ранее сообщалось, что сбой на серой ветке произошел из-за задымления на станции «Цветной бульвар».

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Поезда на серой ветке метро идут с увеличенными интервалами

Задымление на «Цветной бульваре» вызвало шквал недовольства в соцсетях, в метро давка

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