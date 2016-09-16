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В Москве планируется установить видеокамеры для борьбы с терроризмом

В столичном регионе презентовали современную технологию видеоаналитики, разработанную израильской компанией

В Москве в скором времени могут появиться новые камеры наблюдения. В столице презентовали современную технологию видеоаналитики.

Она позволяет легко найти нужный момент съемки, не отсматривая весь материал. Каждому объекту программа присваивает код и привязывает его ко времени суток. Изображения слоями накладываются друг на друга. Благодаря этому день отснятого материала превращается в одну минуту, сообщает телеканал «360».

Уникальная система видеоаналитики позволяет за короткое время выявить подозрительных лиц. Технологию разработала израильская компания. В странах Ближнего Востока активно используют камеры с такой функцией в общественных местах.  

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

В Москве планируется установить видеокамеры для борьбы с терроризмом

В столичном регионе презентовали современную технологию видеоаналитики, разработанную израильской компанией

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