В Москве планируется установить видеокамеры для борьбы с терроризмом

В Москве в скором времени могут появиться новые камеры наблюдения. В столице презентовали современную технологию видеоаналитики.



Она позволяет легко найти нужный момент съемки, не отсматривая весь материал. Каждому объекту программа присваивает код и привязывает его ко времени суток. Изображения слоями накладываются друг на друга. Благодаря этому день отснятого материала превращается в одну минуту, сообщает телеканал «360».



Уникальная система видеоаналитики позволяет за короткое время выявить подозрительных лиц. Технологию разработала израильская компания. В странах Ближнего Востока активно используют камеры с такой функцией в общественных местах.

