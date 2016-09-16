Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Собянин открыл Лужнецкую набережную в Москве после реконструкции

Лестница из специально обработанной лиственницы заменила гранитный спуск к реке

Мэр столицы Сергей Собянин открыл Лужнецкую набережную в Москве после завершения благоустройства. Идет строительство новых спортивных комплексов и продолжается масштабная реконструкция «Лужников», обустраивается территория, восстанавливаются памятники культуры. 

Благоустройство набережной проходило с июля по сентябрь 2016 года. Была организована зона для прогулок, занятий бегом, велоспортом и катания на роликовых коньках. Обустроена трехкилометровая профессиональная беговая дорожка со специальным покрытием, а вдоль набережной установлены площадки с уличными тренажерами, передает телеканал «360». 

Деревянная лестница из специально обработанной лиственницы заменила гранитный спуск к реке. На набережной появились новые лавочки, светильники, велопарковки и стенды навигации.

Осенью на Лужнецкой набережной, по которой любят гулять москвичи, появятся новые деревья и кустарники, отметил мэр.

Окончание работ по благоустройству ожидается в конце 2017 — начале 2018 года.

Стадион «Лужники» планируется сдать в эксплуатацию в начале 2017 года.

Читайте далее:

Российские города преобразятся к чемпионату мира по футболу-2018

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Собянин открыл Лужнецкую набережную в Москве после реконструкции

Лестница из специально обработанной лиственницы заменила гранитный спуск к реке

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Ирина Мерная

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке