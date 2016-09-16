Собянин открыл Лужнецкую набережную в Москве после реконструкции

Мэр столицы Сергей Собянин открыл Лужнецкую набережную в Москве после завершения благоустройства. Идет строительство новых спортивных комплексов и продолжается масштабная реконструкция «Лужников», обустраивается территория, восстанавливаются памятники культуры.

Благоустройство набережной проходило с июля по сентябрь 2016 года. Была организована зона для прогулок, занятий бегом, велоспортом и катания на роликовых коньках. Обустроена трехкилометровая профессиональная беговая дорожка со специальным покрытием, а вдоль набережной установлены площадки с уличными тренажерами, передает телеканал «360».



Деревянная лестница из специально обработанной лиственницы заменила гранитный спуск к реке. На набережной появились новые лавочки, светильники, велопарковки и стенды навигации.

Осенью на Лужнецкой набережной, по которой любят гулять москвичи, появятся новые деревья и кустарники, отметил мэр.



Окончание работ по благоустройству ожидается в конце 2017 — начале 2018 года.

Стадион «Лужники» планируется сдать в эксплуатацию в начале 2017 года.

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