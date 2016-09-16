МЧС: пострадавших от тайфуна в Приморье привили от инфекций

МЧС России привило почти 90 тыс. человек от различных инфекционных заболеваний после наводнения в Приморском крае.

Спасатели сделали жителям края прививки, чтобы не допустить вспышки заболеваний у людей, оказавшихся в зоне подтопления.

«Против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии и гриппа вакцинировано только за сутки более 16 тыс. человек, всего около 87 тыс. человек», — говорится в сообщении МЧС РФ.

По данным спасателей, для людей, находящихся в зоне подтопления и нуждающихся в лечении, организована врачебная помощь. В медицинские учреждения продолжают доставляться необходимые медикаменты и другие расходные материалы.

«В труднодоступные населенные пункты направлены дополнительные бригады медицинских работников и специалистов Роспотребнадзора для проведения профилактических мероприятий», — уточняется в пресс-релизе.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Приморье характеризуется как стабильная. Сотрудники МЧС продолжают работы по очистке и дезинфекции территорий, освободившихся от воды.

«На водозаборах введена дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование», — отметили в ведомстве.

История вопроса

Ранее «Известия» писали, что почти 44 млн рублей направлено из краевого и федерального бюджетов на выплаты приморцам, пострадавшим от наводнения. Ущерб, нанесенный стихией, оценивают специальные комиссии, созданные в каждом пострадавшем населенном пункте.

Из-за тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В зоне затопления оказались 13 муниципальных районов. Вертолетами были эвакуированы 637 человек, в том числе 118 детей. По последним данным МЧС, остаются подтопленными 270 домов в 23 населенных пунктах, а также 13 средних общеобразовательных школ и 22 детских сада. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.