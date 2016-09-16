Россияне пожаловались на несоответствие отдыха в РФ ожиданиям

Многие путешественники, отдохнувшие в 2016 году на российских курортах, заявили, что их ожидания от отдыха оказались не соответствующими действительности.

По словам замгендиректора «НТК Интурист» Сергея Толчина, по приезду оказывается, что ожидания не соответствуют реальности.

«Иногда агентам просто недостаточно опыта для работы с внутренним турпродуктом и они не знают уровень услуг, который можно получить на российских объектах той или иной звездности», — уточнил он.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также отметили, что отпускники жаловались на высокие цены, уровень сервиса и развитость инфраструктуры на российских курортах. Самые огромные, по мнению туристов, цены оказались цены в Крыму. Также часть путешественников отметили, что выбрали отдых в России исключительно из-за роста цен на зарубежные турпутевки. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на АТОР.

В итоге сравнение качества питания и пляжей оказалось не в пользу отечественных курортов.