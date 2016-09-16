Власти РФ приобрели систему «Катюша» для контроля за СМИ и соцсетями

Власти России приобрели систему мониторинга за публикациями СМИ и соцсетями «Катюша». Поставщиком системы стала компания «М 13», которая владеет правами на систему мониторинга «Катюша».

Закупка осуществляется для управления пресс-службы и информации президента и для департамента пресс-службы и информации правительства.



Минкомсвязи разместило информацию о закупке во вторник.



Стоимость контракта до конца года составляет 79 млн рублей, сообщает RNS со ссылкой на СМИ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что подрядчика действительно сменили на «Катюшу». «Системой довольны, она постоянно модернизируется», — сказал Песков.

Ранее для мониторинга СМИ и блогов администрация президента и правительство использовали систему компании «Медиалогия», однако контракт не был продлен.