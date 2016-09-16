Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Власти РФ приобрели систему «Катюша» для контроля за СМИ и соцсетями

Стоимость контракта составляет 79 млн рублей до конца текущего года

Власти России приобрели систему мониторинга за публикациями СМИ и соцсетями «Катюша». Поставщиком системы стала компания «М 13», которая владеет правами на систему мониторинга «Катюша».

Закупка осуществляется для управления пресс-службы и информации президента и для департамента пресс-службы и информации правительства.

Минкомсвязи разместило информацию о закупке во вторник.

Стоимость контракта до конца года составляет 79 млн рублей, сообщает RNS со ссылкой на СМИ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что подрядчика действительно сменили на «Катюшу». «Системой довольны, она постоянно модернизируется», — сказал Песков.

Ранее для мониторинга СМИ и блогов администрация президента и правительство использовали систему компании «Медиалогия», однако контракт не был продлен.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Власти РФ приобрели систему «Катюша» для контроля за СМИ и соцсетями

Стоимость контракта составляет 79 млн рублей до конца текущего года

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Ирина Мерная

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке