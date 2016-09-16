Меркель: ЕС находится в критическом положении

Канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе заявила, что Евросоюз находится в критическом положении и должен показать на деле, что способен меняться.

Меркель подчеркнула, что ЕС в критической ситуации.

«Нужно действиями показать, что мы можем стать лучше в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сотрудничества в сфере обороны, экономического роста и рынка труда», — заявила она.

По словам немецкого канцлера, от саммита в столице Словакии не стоит ожидать решения проблемных вопросов, пишет ТАСС.

«Мы сегодня будем обсуждать декларацию Братиславы и, надеюсь, сможем ее согласовать. Но речь не о том, чтобы найти решения всех проблем в ходе одной встречи», — напомнила она.

Главы государств и правительств стран ЕС, по словам Меркель, в пятницу будут обсуждаться вопросы миграции и борьбы с причинами миграционного кризиса. Причем она отметила, что всё это будет прорабатываться до конца года и до 60-летия Римского договора в марте 2017 года.

«Мы хотим добиться конкретного прогресса», — резюмировала канцлер ФРГ.