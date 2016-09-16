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Собянин открыл три новые станции салатовой ветки метро Москвы

Протяженность нового участка подземки составляет 5 км

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице новый участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции «Марьина Роща» до станции «Петровско-Разумовская». Три новые станции метро получили название «Фонвизинская», «Бутырская» и «Петровско-Разумовская».

Протяженность нового северного участка составляет 5 км, пишут Дни.Ру. Таким образом, общая протяженность линий московского метро достигнет 340 км, а количество станций — 203.

Градоначальник поздравил москвичей с этим важным событием, а также поблагодарил строителей за проделанную сложную работу. Работы на участке велись на глубине порядка 60 м.

По словам Собянина, строительство этого участка началось 25 лет назад, было заморожено из-за сложных геологических условий и возобновилось лишь несколько лет назад.

Мэр рассказал, что нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро снизится, с вводом нового участка подземка стала в шаговой доступности для 240 тыс. москвичей.

На «Петровско-Разумовской» — станции, которая расположена у Дмитровского шоссе, теперь действует кросс-платформенная пересадка, то есть пассажиру при пересадке с одной ветки на другую при следовании в одном направлении не придется переходить на другую платформу.

Станция «Бутырская» находится на пересечении улицы Руставели и Огородного проезда, а «Фонвизинская» — в начале улицы Милашенкова.

Участок Люблинско-Дмитровской линии до «Селигерской» также будет включать три станции. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 год.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Собянин открыл три новые станции салатовой ветки метро Москвы

Собянин открыл три новые станции салатовой ветки метро МосквыПротяженность нового участка подземки составляет 5 км

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