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Старшая дочь Назарбаева стала главой комитета в сенате Казахстана

Ее кандидатура была поддержана единогласно

На пленарном заседании сената парламента Казахстана на должность председателя постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности избрана Дарига Назарбаева, старшая дочь президента страны Нурсултана Назарбаева.

Бывший председатель комитета Икрам Адырбеков оставил должность по собственному желанию. Однако он остался в комитете как рядовой член.

Кандидатуру Дариги Назарбаевой предложил председатель сената Касым-Жомарт Токаев. Сенаторы проголосовали единогласно.

Кроме этого, сенаторы избрали вице-спикером палаты Бектаса Бекназарова.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 год. Старшая дочь президента Казахстана. После парламентских выборов в январе 2012 года она стала депутатом и возглавила комитет мажилиса (нижняя палата парламента Республики Казахстан) по социально-культурному развитию. В апреле 2014 года единогласно избрана вице-спикером мажилиса. В сентябре назначена заместителем премьер-министра Казахстана.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Старшая дочь Назарбаева стала главой комитета в сенате Казахстана

Ее кандидатура была поддержана единогласно

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