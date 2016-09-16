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Прыгнувшая с девятого этажа в Москве девушка выжила

При попытке суицида из-за унижений 15-летняя школьница шагнула из окна

15-летняя девушка попыталась покончить с собой в центре Москвы, выпрыгнув из окна девятого этажа из-за систематических унижений со стороны неизвестных, однако осталась жива.

Попытка суицида произошла еще 9 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. Примерно в 20.30 15-летняя девушка попыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна девятого этажа жилого дома на Большой Калитниковской улице. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка выжила, она находится в реанимации НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

Источник отметил, что причиной попытки суицида оказались систематические унижения, которые девушка терпела от неустановленного пока следствием лица.

По данному факту правоохранители возбудили уголовного дело.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Прыгнувшая с девятого этажа в Москве девушка выжила

При попытке суицида из-за унижений 15-летняя школьница шагнула из окна

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