Прыгнувшая с девятого этажа в Москве девушка выжила

15-летняя девушка попыталась покончить с собой в центре Москвы, выпрыгнув из окна девятого этажа из-за систематических унижений со стороны неизвестных, однако осталась жива.

Попытка суицида произошла еще 9 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. Примерно в 20.30 15-летняя девушка попыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна девятого этажа жилого дома на Большой Калитниковской улице. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка выжила, она находится в реанимации НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

Источник отметил, что причиной попытки суицида оказались систематические унижения, которые девушка терпела от неустановленного пока следствием лица.

По данному факту правоохранители возбудили уголовного дело.