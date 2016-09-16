Центробанк снизил ключевую ставку до 10%

Центробанк в пятницу понизил ключевую ставку до 10%. Такое решение принял совет директоров регулятора.

Напомним, 29 июля Банк России на заседании совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых. До этого, 10 июня, она была снижена на 0,5 процентного пункта впервые почти за год.

Ранее аналитики высказывали мнение, что в сентябре ставка может быть понижена еще на 0,5 п.п., так как инфляция в летние месяцы оказалась ниже прогнозов. Впрочем, регулятор отмечал, что подход к ключевой ставке не является чисто инфляционным и при принятии решения об изменении ключевого показателя рассматриваются три ориентира: инфляционное таргетирование, курсовая стабильность и поддержка экономики. Об этом Центробанк заявлял в 2015 году в пансионате «Бор» на закрытой встрече с банкирами.

По данным Центробанка, уровень инфляции в августе составил 6,2% в годовом выражении, в июле — 7,2%, в июне — 7,5%. Годовой прогноз Банка России по инфляции в 2016 году составляет 5–6%.