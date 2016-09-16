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Оправданным по делу о покраске звезды руферам выплатят 2 млн рублей

Таганский суд Москвы посчитал, что их действия нельзя рассматривать как вандализм

Фото: РИА НОВОСТИ/ Рамиль Ситдиков

Таганский суд Москвы оправдал группу украинских руферов, которые проходили по делу о покрашенной звезде на шпиле столичной высотки в сине-желтые цвета. Суд признал, что они не участвовали в вандализме. По решению суда бейсджамперам выплатили компенсацию в размере 2 млн рублей. 

Изначально четверо экстремалов требовали сумму, превышавшую 3,3 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

Руферы требовали выплатить им компенсацию за утраченную возможность заработка, расходы на аренду парашютной системы и услуги адвокатов по уголовному делу. Анна Лепешкина требовала компенсировать ей 828 тыс. рублей, Евгения Короткова требовала возместить ей 1,28 млн рублей, Александр Погребов — 768 тыс. рублей, а Алексей Широкожухов — 476 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости».

Группу руферов задержали сразу после прыжка с парашютами с крыши высотного здания, их обвиняли в хулиганстве и вандализме, и в течение года молодые люди находились под домашним арестом.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Оправданным по делу о покраске звезды руферам выплатят 2 млн рублей

Оправданным по делу о покраске звезды руферам выплатят 2 млн рублей Таганский суд Москвы посчитал, что их действия нельзя рассматривать как вандализм

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