Deutsche Bank не собирается платить минюсту США $14 млрд

В финансовом учреждение считают, что эта сумма требований слишком высока
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank (DB) не намерен выплачивать министерству юстиции США $14 млрд за прекращение расследования деятельности банка на американской территории.
Как сообщает пресс-служба DB, кредитная организация не намерена выплачивать такую крупную сумму и надеется сократить ее в ходе переговоров с министерством. Там подчеркнули, что переговоры только начинаются.
В финансовой организации выразили надежду, что результат будет аналогичен тем, которых добились прочие банки, когда разрешили споры, выплатив куда меньшие суммы.
В свое время Goldman Sachs были предъявлены претензии по схожему делу на $15 млрд, однако в итоге банк заплатил $5 млрд.
Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники внутри DB, что, как ожидают юристы банка, сумма сделки может не превысить $3 млрд.
Напомним, минюст США подозревает финансовую организацию в многократных нарушениях при торговле ценными бумагами. Таким образом, американское ведомство возлагает на DB часть вины за ипотечный кризис 2008 года.
Претензии американских властей к крупным банкам, работавшим в начале 2000-х годов на ипотечном рынке США, связаны с обвинениями в том, что банки предоставляли своим клиентам ложную информацию о кредитоспособности должников. В результате убытки понесли американские ипотечные компании Freddie Mac и Fannie Mae.
На фоне новостей о требованиях минюста США акции Deutsche Bank рухнули сразу на 7,4%.
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