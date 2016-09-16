Deutsche Bank не собирается платить минюсту США $14 млрд

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank (DB) не намерен выплачивать министерству юстиции США $14 млрд за прекращение расследования деятельности банка на американской территории.



Как сообщает пресс-служба DB, кредитная организация не намерена выплачивать такую крупную сумму и надеется сократить ее в ходе переговоров с министерством. Там подчеркнули, что переговоры только начинаются.

В финансовой организации выразили надежду, что результат будет аналогичен тем, которых добились прочие банки, когда разрешили споры, выплатив куда меньшие суммы.



В свое время Goldman Sachs были предъявлены претензии по схожему делу на $15 млрд, однако в итоге банк заплатил $5 млрд.



Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники внутри DB, что, как ожидают юристы банка, сумма сделки может не превысить $3 млрд.



Напомним, минюст США подозревает финансовую организацию в многократных нарушениях при торговле ценными бумагами. Таким образом, американское ведомство возлагает на DB часть вины за ипотечный кризис 2008 года.



Претензии американских властей к крупным банкам, работавшим в начале 2000-х годов на ипотечном рынке США, связаны с обвинениями в том, что банки предоставляли своим клиентам ложную информацию о кредитоспособности должников. В результате убытки понесли американские ипотечные компании Freddie Mac и Fannie Mae.



На фоне новостей о требованиях минюста США акции Deutsche Bank рухнули сразу на 7,4%.