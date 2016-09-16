В Москве эвакуируют здание «Роснефти»

На место прибыли два пожарных расчета
Фото: Ольга Арцева
В здании «Роснефти» на улице Дубининской в центре Москвы проходит эвакуация. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.
На место прибыли два пожарных расчета. Люди выходят из здания. Сообщается, что есть угроза пожара.
По словам сотрудников компании, об эвакуации объявили по громкой связи. Дальнейшая информация уточняется.
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