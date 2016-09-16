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В Москве эвакуируют здание «Роснефти»

На место прибыли два пожарных расчета

Фото: Ольга Арцева

В здании «Роснефти» на улице Дубининской в центре Москвы проходит эвакуация. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

На место прибыли два пожарных расчета. Люди выходят из здания. Сообщается, что есть угроза пожара.

По словам сотрудников компании, об эвакуации объявили по громкой связи. Дальнейшая информация уточняется.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

В Москве эвакуируют здание «Роснефти»

В Москве эвакуируют здание «Роснефти»На место прибыли два пожарных расчета

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