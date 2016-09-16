Расстрел из Porsche водителя на Кутузовском проспекте попал на видео

Авария, произошедшая на Кутузовском проспекте в Москве, закончилась стрельбой. После выяснения отношений водитель Porsche выстрелил в другого участника ДТП. Этот момент попал на камеры наружного видеонаблюдения.



На кадрах видеозаписи видно, как внедорожник нападающего таранит автомобиль жертвы, сообщает РЕН ТВ.

После ДТП, которое произошло на выезде из тоннеля на Кутузовском проспекте, водитель Porsche открыл стрельбу по другому участнику аварии и ранил мужчину.

«В 13.45 поступило сообщение о дорожном конфликте в районе дома 17 по Кутузовскому проспекту. В ходе конфликта один из участников выстрелил в другого из, предположительно, травматического оружия, после чего скрылся на автомобиле марки Porsche», — передает «Интерфакс» сообщение столичного МВД.



Пострадавшему оказывают первую медицинскую помощь.

Введен план «Перехват». Идет поиск стрелявшего.