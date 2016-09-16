Генпрокурора просят закрыть казино в App Store и Google Play

Депутат-эсер Данил Иванов направил запрос на имя Генпрокурора РФ Юрия Чайки с просьбой принять меры прокурорского регулирования в отношении магазинов приложений App Store и Google Play.

По мнению Иванова, в этих магазинах приложений есть программы позволяющие любому россиянину принимать участие в азартных играх в интернете.

Депутат отмечает, что в этих приложениях есть возможность ввода и вывода средств в рублях через системы QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, NETELLER и банковских карт Visa и MasterCard.

Данил Иванов считает, что подобная ситуация противоречит Федеральному закону №244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006г.

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«Организаторы незаконного игорного бизнеса нашли новые платформы для распространения азартных игр в России. Мобильные приложения даже после удаления из магазина остаются на устройстве и позволяют игрокам вводить и выводить денежные средства различными способами», - заявил «Известиям» Иванов.

Он подчеркнул, что в отличии от интернет сайтов, которые массово блокируются Роскомнадзором, доступ к интернет-казино через приложения доступен каждому, и в основном ими пользуются подростки.

«Можно ли рассматривать компании Apple и Google, как соучастников организации азартных игр в России, что является уголовным преступлением, вопрос к соответствующим органам?» - задал вопрос Иванов Чайке.