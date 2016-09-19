Боевые пловцы получили двухсредный автомат с уникальными боеприпасами

Командование сил специальных операций Минобороны России вооружило боевых дайверов уникальными автоматами АДС (автомат двухсредный специальный). Новейшее изделие, разработанное и выпускающееся тульским Конструкторским бюро приборостроения (КБП), одинаково эффективно поражает цели как под водой, так и на суше. В отличие от зарубежного и российского подводного оружия, стреляющего игольчатыми патронами, которые устойчивы в воде, но на поверхности начинают отклоняться от траектории, уникальные боеприпасы АДС сохраняют точность в двух средах.

— В настоящее время уже завершены испытания АДС в качестве оружия боевых пловцов. Изделие получило положительные отзывы и принято на вооружение бойцов КССО, — рассказал «Известиям» представитель Минобороны, знакомый с ситуацией. — В КССО достаточно долго тестировали АДС, даже свыше ранее запланированных сроков. Сравнивали под водой со штатным подводным автоматом АПС, также провели испытания на суше.

По словам собеседника, в ходе испытаний к АДС возникли определенные вопросы, но уникальные характеристики автомата однозначно склонили чашу весов в его пользу.

В холдинге «Высокоточные комплексы», в состав которого входит тульское КБП, «Известиям» подтвердили, что АДС проходит испытание в частях и подразделениях Минобороны, но от дальнейших комментариев отказались.

В настоящее время на вооружении российских боевых пловцов стоят подводные автоматы АПС и пистолеты СПП-1.

— Автоматы АПС и пистолеты СПП используют специальные патроны калибра 5,6 мм с игольчатой пулей длиной несколько сантиметров, — рассказал «Известиям» представитель одного из спецподразделений российского Военно-морского флота. — Схожие по конструкции боеприпасы применяются и в немецком подводном пистолете Р-11, который является единственным зарубежным аналогом АПС и СПП. В воде такая пуля ведет себя, грубо говоря, как гарпун ружья для подводной охоты: летит по траектории, пока под действием сопротивления не начинает терять скорость. На поверхности, после выхода из канала ствола, игольчатая пуля пролетает всего несколько метров, после чего начинает вращаться вокруг своей оси и, теряя убойную силу, сходит с траектории.

Как отметил военный историк Дмитрий Болтенков, АПС и СПП очень эффективны под водой, но когда у боевых пловцов появляется задача на суше и на кораблях, то они превращаются в обузу, так как приходится дополнительно брать сухопутные автоматы и пулеметы и боеприпасы к ним.

— К чисто подводным задачам относятся только диверсии, когда на днище корабля ставится специальная мина, а также патрулирование стоянки своих кораблей, чтобы не допустить к ним вражеских диверсантов, — пояснил историк. — Боевые пловцы из-под воды штурмуют плавательные средства и зачищают их от противника, проводят диверсии на военно-морских базах, а также используют водолазное снаряжение, чтобы незаметно проникнуть на вражескую территорию.

Выполненный по схеме «булл-пап» (когда спусковой крючок расположен перед магазином и спусковым механизмом) АДС при длине чуть более 60 см весит всего 4,5 кг. Точные характеристики двухсредного автомата пока не разглашаются, но, по имеющимся сведениям, его прицельная дальность стрельбы на суше порядка 500 м. Под водой же боевой дайвер, вооруженный АДС, на глубине 5 м попадет в цель на расстоянии 25 м, а на глубине до 20 м — на удалении 18 м.

Но главная особенность АДС — это его уникальный патрон ПСП калибра 5,45 мм. Пуля ПСП весит 16 г, ее скорость в воздушной среде примерно 330 м/с.

При стрельбе под водой вокруг пули, за счет специальной площадки в носовой части, образуется кавитационная полость (когда вокруг тела, двигающегося в воде, образуется воздушный пузырь, заполненный паром), благодаря которой она идет точно по заданной траектории и с высокой скоростью.

Примечательно, что ПСП по своим массо-габаритным характеристикам полностью идентичен штатным боеприпасам калибра 5,45 мм, которые применяются в автоматах АК-74, АК-12, АК-400 и автоматах Калашникова «сотой серии».

— Чем ниже глубина погружения, тем больше давление воды, которое уменьшает поражающее действие боеприпаса и увеличивает его рассеивание. Также нельзя забывать, что дальность видимости под водой небольшая, — рассказал «Известиям» инструктор по дайвингу Валерий Мухин. — Конечно, на земном шаре есть моря и океаны с очень прозрачной водой и отличной видимостью. Но в большинстве случаев боевой пловец вряд ли сможет рассмотреть, а потом еще и гарантированно поразить из автомата цель на дальности свыше 25 м.

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