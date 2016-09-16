В «Табакерку» вошел тигр

По старой русской традиции в новый дом принято первой запускать кошку. А в новый театр, превратившийся из подвальной «Табакерки» в современный дворец, вошел тигр. В самый разгар праздника хищник, степенно вышагивая, появился на сцене, направился к Олегу Табакову и припал к его ногам. Аскольд Запашный, державший на поводке животное, предложил худруку погладить тигра. Но вместо него это сделала десятилетняя дочь Олега Павловича Маша.

Новоселье было полно сюрпризов. Представление началось с появления клоунов из легендарного спектакля Владимира Машкова «Смертельный номер». Они же стали главными героями и ведущими. По одному на сцену вызывали артистов, которые не жалели дифирамбов в адрес Олега Павловича.



Председатель СТД Александр Калягин напомнил — для тех, кто забыл, — что усилиями Олега Павловича в столице появились памятники Чехову, Станиславскому и Немировичу-Данченко, Розову, Володину и Вампилову. Табаков же открыл колледж для одаренных детей. В полном порядке аллея актеров МХАТа на Новодевичьем кладбище. А теперь — еще и новое здание «Табакерки»...

Поздравить артистов с новосельем приехали друзья театра — Леонид Агутин, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Альбина Шагимуратова, группа «Чайф» и Александр Градский.

— Я впервые в Театре Табакова, — признался Градский. — Напрошусь-ка к Олегу Павловичу на спектакль...

Николай Цискаридзе очень изумился такому признанию. Сам он — поклонник «Табакерки» с 30-летним стажем.

— 30 лет назад мама привезла меня учиться в Москву, — рассказал Николай. — Случайно я узнал, что на Чистых прудах в подвале есть интересный молодой театр. Побывал там и с тех пор стал поклонником «Табакерки».

— Какие у вас красивые ноги, Николай, — отвесил комплимент клоун.



— Ну это не ко мне, а к маме с папой, — посмеялся Цискаридзе.

Он не знал, что скоро ему будет не до смеха — к танцовщику уже спешил иллюзионист. Взяв Николая под руки, он лихо уложил его на стол. В планах было отпилить артисту ноги, но фокус не удался — пила заела. Под бурные аплодисменты Цискаридзе увезли со сцены на каталке...

Табакову привели тигра

Фотография 1 из 19:

Клоуны из легендарного спектакля "Табакерки" "Смертельный номер" в постановке Владимира Машкова, были ведущими вечера Фото: Зоя Игумнова

Фотография 2 из 19:

Николаю Цискаридзе пытались отпилить ноги, но фокус не удался Фото: Зоя Игумнова

Фотография 3 из 19:

На новоселье "Табакерки" Николай Цискаридзе привез своих воспитаниц из Академии русского балета имени А.Вагановой Фото: Зоя Игумнова

Фотография 4 из 19:

Группа "ЧАЙФ" и ученики Олега Павловича Табакова Фото: Зоя Игумнова

Фотография 5 из 19:

Маша Табакова и Марина Зудина подарили Олегу Павловичу песню Фото: Зоя Игумнова

Фотография 6 из 19:

Полина Гагарина выпускница Школы-студии МХАТ Фото: Зоя Игумнова

Фотография 7 из 19:

Кристина Орбакайте пела песню Аллы Пугачевой Фото: Зоя Игумнова

Фотография 8 из 19:

Кадеты барабанили по бочкам Фото: Зоя Игумнова

Фотография 9 из 19:

Самый красивый номер вечера представили артисты МХТ имени Чехова Фото: Зоя Игумнова

Фотография 10 из 19:

Виталий Егоров и Евгений Миронов вспомнили любимый спектакль "Страсти по Бумбарашу" Фото: Зоя Игумнова

Фотография 11 из 19:

Друг театра Леонид Агутин Фото: Зоя Игумнова

Фотография 12 из 19:

На новую сцену Табакерки вышел даже единорог Фото: Зоя Игумнова

Фотография 13 из 19:

Самая современная, динамичная, технически оснащенная сцена теперь на Сухаревской площади Фото: Зоя Игумнова

Фотография 14 из 19:

Театр с новосельем и Олега Павловича со звездой поздравили космонавты с орбитальной станции Фото: Зоя Игумнова

Фотография 15 из 19:

Новое здание Табакерки Олег Табаков ждал двадцать лет Фото: Зоя Игумнова

Фотография 16 из 19:

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий Фото: Зоя Игумнова

Фотография 17 из 19:

Александр Ширвиндт, Марина Зудина, Маша Табакова и Александр Кибовский Фото: Зоя Игумнова

Фотография 18 из 19:

Марк и Александра Захаровы, Александр Ширвиндт приехали поздравить Олега Табакова с открытием нового здания театра Фото: Зоя Игумнова

Фотография 19 из 19:

Руководитель режиссерского управления театра Наталия Ярославцева и народная артистка Ольга Яковлева Фото: Зоя Игумнова

​​​​​​​

