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Пятница,
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В «Табакерку» вошел тигр

Художественная Москва отпраздновала новоселье Театра Табакова

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По старой русской традиции в новый дом принято первой запускать кошку. А в новый театр, превратившийся из подвальной «Табакерки» в современный дворец, вошел тигр. В самый разгар праздника хищник, степенно вышагивая, появился на сцене, направился к Олегу Табакову и припал к его ногам. Аскольд Запашный, державший на поводке животное, предложил худруку погладить тигра. Но вместо него это сделала десятилетняя дочь Олега Павловича Маша.

Новоселье было полно сюрпризов. Представление началось с появления клоунов из легендарного спектакля Владимира Машкова «Смертельный номер». Они же стали главными героями и ведущими. По одному на сцену вызывали артистов, которые не жалели дифирамбов в адрес Олега Павловича.

Председатель СТД Александр Калягин напомнил — для тех, кто забыл, — что усилиями Олега Павловича в столице появились памятники Чехову, Станиславскому и Немировичу-Данченко, Розову, Володину и Вампилову. Табаков же открыл колледж для одаренных детей. В полном порядке аллея актеров МХАТа на Новодевичьем кладбище. А теперь — еще и новое здание «Табакерки»... 

Поздравить артистов с новосельем приехали друзья театра — Леонид Агутин, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Альбина Шагимуратова, группа «Чайф» и Александр Градский.

— Я впервые в Театре Табакова, — признался Градский. — Напрошусь-ка к Олегу Павловичу на спектакль...

Николай Цискаридзе очень изумился такому признанию. Сам он — поклонник «Табакерки» с 30-летним стажем.

— 30 лет назад мама привезла меня учиться в Москву, — рассказал Николай. — Случайно я узнал, что на Чистых прудах в подвале есть интересный молодой театр. Побывал там и с тех пор стал поклонником «Табакерки».

— Какие у вас красивые ноги, Николай, — отвесил комплимент клоун. 

— Ну это не ко мне, а к маме с папой, — посмеялся Цискаридзе.

Он не знал, что скоро ему будет не до смеха — к  танцовщику уже спешил иллюзионист. Взяв Николая под руки, он лихо уложил его на стол. В планах было отпилить артисту ноги, но фокус не удался — пила заела. Под бурные аплодисменты Цискаридзе увезли со сцены на каталке...

Табакову привели тигра

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

В «Табакерку» вошел тигр

В «Табакерку» вошел тигрХудожественная Москва отпраздновала новоселье Театра Табакова

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